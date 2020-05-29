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في أول هجوم لـ"طالبان" منذ وقف إطلاق النار.. سقوط 14 قتيلاً للأمن الأفغاني

وزارة دفاع كابول: تمّ صدّ الهجوم وتسجيل "خسائر فادحة" في صفوف المتمردين

أعلنت الحكومة الأفغانية، مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن، اليوم، شرق البلاد، في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، بمقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها عندما "انتهكت حركة طالبان وقف إطلاق النار هذه الليلة، عبر مهاجمتها موقعاً أمامياً لشرطة الحدود"، مشيرةً إلى أنه تمّ صدّ الهجوم وتسجيل "خسائر فادحة" في صفوف المتمردين.

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في أول هجوم لـ"طالبان" منذ وقف إطلاق النار.. سقوط 14 قتيلاً للأمن الأفغاني
سبق

أعلنت الحكومة الأفغانية، مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن، اليوم، شرق البلاد، في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، بمقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها عندما "انتهكت حركة طالبان وقف إطلاق النار هذه الليلة، عبر مهاجمتها موقعاً أمامياً لشرطة الحدود"، مشيرةً إلى أنه تمّ صدّ الهجوم وتسجيل "خسائر فادحة" في صفوف المتمردين.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
06:58 PM

في أول هجوم لـ"طالبان" منذ وقف إطلاق النار.. سقوط 14 قتيلاً للأمن الأفغاني

وزارة دفاع كابول: تمّ صدّ الهجوم وتسجيل "خسائر فادحة" في صفوف المتمردين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الأفغانية، مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن، اليوم، شرق البلاد، في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، بمقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها عندما "انتهكت حركة طالبان وقف إطلاق النار هذه الليلة، عبر مهاجمتها موقعاً أمامياً لشرطة الحدود"، مشيرةً إلى أنه تمّ صدّ الهجوم وتسجيل "خسائر فادحة" في صفوف المتمردين.

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