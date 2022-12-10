بالصور.. "بنو قادس" يسقطون النصر بثلاثية

في مباراة شهدت طردًا وجزائية وخمسة أهداف

عطَّل فريق القادسية الأول لكرة القدم ضيفه النصر، وكسبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ١٣ من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

رفع القادسية رصيده إلى ١٦ نقطة في المركز السابع، وظل النصر ثالثًا بـ٢٣ نقطة.



الحصة الأولى:

بدأ القادسية المباراة وسط رغبة واضحة في التسجيل معتمدًا على الهجمات المرتدة السريعة. وفي الدقيقة الثانية انفرد بيسمارك بكرة، لعبها فوق وليد عبدالله، مرت فوق العارضة.

ونجح القادسية في الدقيقة الـ٩ في تسجيل الهدف الأول بعد كرة أخطأ سعد لكرو في إرجاعها إلى وليد عبدالله، فتداخل إلتون، ومررها إلى ستانلي الذي سددها في المرمى.

وأضاف القادسية الهدف الثاني في الدقيقة الـ١٨ من هجمة مرتدة، لعبها إلتون بين الدفاعات، وصلت إلى ستانلي الذي واجه وليد عبدالله، وراوغه، ولعبها في المرمى الخالي.

بدأ النصر تكثيف هجماته، وفي الدقيقة الـ٢١ لعب يحيى الشهري كرة عرضية في يد فيصل مسرحي، تلاها في الدقيقة الـ٢٦ انفراد لمحمد السهلاوي، سددها في يد فيصل مسرحي.

وعند الدقيقة الـ٣١ أخطأ محمد فتاو بكرة، وصلت إلى ليوناردو، لعبها ضعيفة في يد فيصل مسرحي.

وشهدت الدقيقة الـ٤٠ إشهار الحكم البطاقة الحمراء لعمر هوساوي مدافع النصر بعد ضربه حسين العمري بدون كرة.



الحصة الثانية:

بحث النصر عن تقليص الفارق، وفي الدقيقة الـ٤٧ ركلة ركنية، ضربها برونو برأسه في يد فيصل مسرحي.

وتحصل القادسية عند الدقيقة الـ٥٣ على خطأ، نفذه إلتون، أبعده وليد عبدالله.

صعب القادسية مهمة المباراة على النصر بعد أن سجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ٥٩ بعد تمريرة من إلتون إلى بيسمارك، لعبها على يمين وليد عبدالله.

تحصل ليوناردو في الدقيقة الـ٦١ على كرة، واجه بها فيصل مسرحي، لعبها فوقه، وتهادت إلى خارج المرمى.

قلص النصر الفارق في الدقيقة الـ٦٦ عبر تمريرة بين أحمد الفريدي ويحيى الشهري، وضعها الأخير في المرمى.

وفي الدقيقة الـ٧٢ تحصل النصر على ركلة جزاء، نفذها محمد السهلاوي على يمين فيصل مسرحي هدفًا ثانيًا.

شهد ربع الساعة الأخيرة من عمر المباراة ضغطًا نصراويًّا وسط دفاع قدساوي، واعتماد على المرتدات.. وأضاع الفريقان عددًا من الفرص.