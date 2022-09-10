بسبب "كورونا".. تأجيل "أبطال أفريقيا" حتى منتصف أكتوبر المقبل

فيما تستكمل المسابقة في المغرب

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس: إنه تم تأجيل قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لمدة ثلاثة أسابيع وحتى منتصف أكتوبر المقبل، بينما تقام المباراة النهائية في الشهر التالي.

وستتأجل أيضاً المنافسات المتبقية من قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، لكن المسابقة ستستكمل كلها خلال الشهر المقبل في المغرب.

وقال الاتحاد الأفريقي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية عبر الفيديو، الخميس: إنه قرر تأجيل المنافسات بعد طلب من الاتحاد المغربي لكرة القدم بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد؛ ما تسبب في وجود قيود تتعلق بالرحلات الجوية.

وأضاف أن مباراتي قبل نهائي دوري الأبطال ستقام في 17 و18 أكتوبر، بدلًا من نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر، على أن يكون الإياب بعد أسبوع واحد، فيما تقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر.

ويلعب الأهلي مع الوداد البيضاوي والزمالك مع الرجاء البيضاوي في مواجهة مصرية مغربية قبل نهائي دوري الأبطال.

أما كأس الاتحاد فيقام الدور قبل النهائي في 19 و20 أكتوبر، ثم تقام المباراة النهائية في 25 من الشهر ذاته.