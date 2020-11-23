"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
الحالة تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة جيزان ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.
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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة جيزان ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:53 PM
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان
الحالة تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة جيزان ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية.
وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.