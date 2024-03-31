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بكل المناطق.. "البلديات" تتفاعل مع "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانيها والميادين

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع "ساعة الأرض"؛ حيث أطفأت الإنارة الخارجية لمبانيها في كافة مناطق المملكة؛ بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم (السبت)، ولمدة 60 دقيقة، في حدث عالمي كبير يشارك فيه الملايين حول العالم.

وشاركت أيضًا الأماناتُ والبلدياتُ التابعة لها، بإطفاء إنارات مبانيها، إضافة إلى إضاءات الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والطرقات الواقعة تحت إشرافها.

وتُعد "ساعة الأرض" حدثًا عالميًّا ينظمه الصندوق العالمي للطبيعية بشكل سنوي عبر إطفاء أنوار الشركات والمنازل والمنظمات لمدة ساعة تبدأ من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً في السبت الأخير من شهر مارس؛ لجذب الانتباه إلى استهلاك الطاقة وآثارها البيئية الكبيرة.

وتهدف "ساعة الأرض" إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية؛ للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك؛ للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بكل المناطق.. "البلديات" تتفاعل مع "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانيها والميادين
سبق

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع "ساعة الأرض"؛ حيث أطفأت الإنارة الخارجية لمبانيها في كافة مناطق المملكة؛ بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم (السبت)، ولمدة 60 دقيقة، في حدث عالمي كبير يشارك فيه الملايين حول العالم.

وشاركت أيضًا الأماناتُ والبلدياتُ التابعة لها، بإطفاء إنارات مبانيها، إضافة إلى إضاءات الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والطرقات الواقعة تحت إشرافها.

وتُعد "ساعة الأرض" حدثًا عالميًّا ينظمه الصندوق العالمي للطبيعية بشكل سنوي عبر إطفاء أنوار الشركات والمنازل والمنظمات لمدة ساعة تبدأ من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً في السبت الأخير من شهر مارس؛ لجذب الانتباه إلى استهلاك الطاقة وآثارها البيئية الكبيرة.

وتهدف "ساعة الأرض" إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية؛ للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك؛ للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:27 AM

بكل المناطق.. "البلديات" تتفاعل مع "ساعة الأرض" بإطفاء أنوار مبانيها والميادين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,956

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع "ساعة الأرض"؛ حيث أطفأت الإنارة الخارجية لمبانيها في كافة مناطق المملكة؛ بدءًا من الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم (السبت)، ولمدة 60 دقيقة، في حدث عالمي كبير يشارك فيه الملايين حول العالم.

وشاركت أيضًا الأماناتُ والبلدياتُ التابعة لها، بإطفاء إنارات مبانيها، إضافة إلى إضاءات الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والطرقات الواقعة تحت إشرافها.

وتُعد "ساعة الأرض" حدثًا عالميًّا ينظمه الصندوق العالمي للطبيعية بشكل سنوي عبر إطفاء أنوار الشركات والمنازل والمنظمات لمدة ساعة تبدأ من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً في السبت الأخير من شهر مارس؛ لجذب الانتباه إلى استهلاك الطاقة وآثارها البيئية الكبيرة.

وتهدف "ساعة الأرض" إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية؛ للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك؛ للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.

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