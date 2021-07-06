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"الصحة": جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات

للتأكد من جودتها وسلامتها

قالت الصحة إن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات، للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدةً أنها آمنة وفعّالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1277) حالة مؤكدة وتعافي (1080) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11954) حالة، منها (1363) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (495309) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (475448) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7907) حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات
سبق

قالت الصحة إن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات، للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدةً أنها آمنة وفعّالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1277) حالة مؤكدة وتعافي (1080) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11954) حالة، منها (1363) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (495309) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (475448) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7907) حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
04:14 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:10 PM

"الصحة": جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات

للتأكد من جودتها وسلامتها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,360

قالت الصحة إن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة مرّت بالعديد من الخطوات، للتأكد من جودتها وسلامتها، مؤكدةً أنها آمنة وفعّالة بإذن الله في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1277) حالة مؤكدة وتعافي (1080) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11954) حالة، منها (1363) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (495309) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (475448) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16)حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7907) حالات "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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