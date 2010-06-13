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"مجلس الأمة الكويتي" يعلن إدانته للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

"الغانم" أكد التأييد الكامل للإجراءات التي تقوم بها المملكة حفاظًا على أمنها

تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن إدانته الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى لإصابة عددٍ من المسافرين من عدة جنسيات.

وعبّر "الغانم" عن تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال "الإرهابية الشنيعة"، مؤكدًا التأييد الكامل لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجلس الأمة الكويتي" يعلن إدانته للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها
سبق

تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن إدانته الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى لإصابة عددٍ من المسافرين من عدة جنسيات.

وعبّر "الغانم" عن تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال "الإرهابية الشنيعة"، مؤكدًا التأييد الكامل لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
12:26 AM

"مجلس الأمة الكويتي" يعلن إدانته للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

"الغانم" أكد التأييد الكامل للإجراءات التي تقوم بها المملكة حفاظًا على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس، برقية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عبّر فيها عن إدانته الشديدة لاستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أدى لإصابة عددٍ من المسافرين من عدة جنسيات.

وعبّر "الغانم" عن تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل هذه الأعمال "الإرهابية الشنيعة"، مؤكدًا التأييد الكامل لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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