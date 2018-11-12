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91 طالبة بجدة يتنافسن على جائزة خادم الحرمين الشريفين للقرآن

خلال المرحلة الأولى من المسابقة المحلية

انطلقت بالقسم النسائي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن، بجدة، المرحلة الأولى من المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات، وذلك في دورتها الـ21 على مستوى محافظة جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي: إن هذه المسابقة التي يستضيفها وينظمها القسم النسائي بالجمعية ممثلاً بإدارة مراكز الإشراف، تشارك فيها 91 طالبة يمثلن دور ومساجد الجمعية، ومدارس تحفيظ القرآن، ومدارس التعليم العام، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وستمتد على مدى الأسبوع الجاري، فيما يعلن بعد ختام المرحلة نتائج الفائزات على مستوى المحافظة.

وبيّن رئيس "خيركم" أن هذه المسابقة التي تحمل الاسم الأغلى على نفوس أبناء هذا البلد المبارك؛ تهدف لتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، وإبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم، والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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91 طالبة بجدة يتنافسن على جائزة خادم الحرمين الشريفين للقرآن
سبق

انطلقت بالقسم النسائي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن، بجدة، المرحلة الأولى من المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات، وذلك في دورتها الـ21 على مستوى محافظة جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي: إن هذه المسابقة التي يستضيفها وينظمها القسم النسائي بالجمعية ممثلاً بإدارة مراكز الإشراف، تشارك فيها 91 طالبة يمثلن دور ومساجد الجمعية، ومدارس تحفيظ القرآن، ومدارس التعليم العام، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وستمتد على مدى الأسبوع الجاري، فيما يعلن بعد ختام المرحلة نتائج الفائزات على مستوى المحافظة.

وبيّن رئيس "خيركم" أن هذه المسابقة التي تحمل الاسم الأغلى على نفوس أبناء هذا البلد المبارك؛ تهدف لتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، وإبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم، والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:24 PM

91 طالبة بجدة يتنافسن على جائزة خادم الحرمين الشريفين للقرآن

خلال المرحلة الأولى من المسابقة المحلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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انطلقت بالقسم النسائي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن، بجدة، المرحلة الأولى من المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات، وذلك في دورتها الـ21 على مستوى محافظة جدة.

وقال رئيس مجلس إدارة "خيركم" بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي: إن هذه المسابقة التي يستضيفها وينظمها القسم النسائي بالجمعية ممثلاً بإدارة مراكز الإشراف، تشارك فيها 91 طالبة يمثلن دور ومساجد الجمعية، ومدارس تحفيظ القرآن، ومدارس التعليم العام، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وستمتد على مدى الأسبوع الجاري، فيما يعلن بعد ختام المرحلة نتائج الفائزات على مستوى المحافظة.

وبيّن رئيس "خيركم" أن هذه المسابقة التي تحمل الاسم الأغلى على نفوس أبناء هذا البلد المبارك؛ تهدف لتشجيع أبناء الوطن وبناته على الإقبال على كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظًا وفهمًا وأداءً وتدبرًا، وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله تعالى وحافظاته، والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، وإبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم، والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره.

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