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"الإحصاء الخليجي": قرابة 83 مليون جرعة لقاح معطاة لـ"التعاون" والتعافي بالمملكة 98%

إجمالي الوفيات خليجيًّا وصل إلى 19.501 وحالات الشفاء من الفيروس 2.492.919

‬ قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 83 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 82.810.546 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.520.948 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.492.919 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.501 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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"الإحصاء الخليجي": قرابة 83 مليون جرعة لقاح معطاة لـ"التعاون" والتعافي بالمملكة 98%
سبق

‬ قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 83 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 82.810.546 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.520.948 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.492.919 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.501 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
03:10 PM

"الإحصاء الخليجي": قرابة 83 مليون جرعة لقاح معطاة لـ"التعاون" والتعافي بالمملكة 98%

إجمالي الوفيات خليجيًّا وصل إلى 19.501 وحالات الشفاء من الفيروس 2.492.919

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 83 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 82.810.546 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.520.948 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.492.919 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.501 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,827
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,854
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,119

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