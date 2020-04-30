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74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

"الصحة": إجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (39) حالة لعمانيين، و(35) لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2348) حالة وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (495) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (39) حالة لعمانيين، و(35) لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2348) حالة وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (495) حالة قد تماثلت للشفاء.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:42 AM

74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

"الصحة": إجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 2348 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (74) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (39) حالة لعمانيين، و(35) لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2348) حالة وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (495) حالة قد تماثلت للشفاء.

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