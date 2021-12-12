سكان القيم بالطائف يشكون من مياه مجهولة وروائح كريهة بمجرى السيول

طالبوا الجهات المختصة بسرعة التدخل بفرض عقوبات رادعة على المتسببين

شكا سكان حي القيم الأعلى "الصيانة" بمحافظة الطائف، من تدفق مياه مجهولة بمجرى السيول المخصصة للحي تنتشر منها روائح كريهة.

ويتخوف السكان من أن تكون تلك المياه مياه مجارٍ قادمة من بعض المساكن الواقعة على مجرى السيول بالحي، خاصة وأن المجرى مغلق عند بدايته .

وطالب السكان الجهات المختصة بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة، والكشف عن جوانب مجرى السيول، مع فرض عقوبات رادعة على المتسببين في ذلك؛ لما فيه من مخاطر كبيرة على البيئة والإنسان.