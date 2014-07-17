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الشبانة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية ولن ندخر جهداً لمحاربة التطرف

أكّد أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية

أكّد وزير الإعلام تركي الشبانة؛ أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وقال في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 50 لمجلس_وزراء_الإعلام_العرب في القاهرة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية استهدفت منشآت نفطية خلال شهر رمضان.

وأضاف وزير الإعلام: يجب علينا جميعاً أن نتحد لمواجهة الإرهاب، ولن ندخر جهداً لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف.

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الشبانة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية ولن ندخر جهداً لمحاربة التطرف
سبق

أكّد وزير الإعلام تركي الشبانة؛ أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وقال في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 50 لمجلس_وزراء_الإعلام_العرب في القاهرة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية استهدفت منشآت نفطية خلال شهر رمضان.

وأضاف وزير الإعلام: يجب علينا جميعاً أن نتحد لمواجهة الإرهاب، ولن ندخر جهداً لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
12:22 PM

الشبانة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية ولن ندخر جهداً لمحاربة التطرف

أكّد أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,594

أكّد وزير الإعلام تركي الشبانة؛ أهمية دور الإعلام في نقل ما يجري على الأراضي الفلسطينية.

وقال في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 50 لمجلس_وزراء_الإعلام_العرب في القاهرة: بلدنا تعرَّض لعمليات إرهابية استهدفت منشآت نفطية خلال شهر رمضان.

وأضاف وزير الإعلام: يجب علينا جميعاً أن نتحد لمواجهة الإرهاب، ولن ندخر جهداً لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف.

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