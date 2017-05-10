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المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 188 والإصابات لـ 6038 حالة

عقب الإعلان اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و128 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.


وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6038 حالة.


كما لفتت إلى شفاء 84 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.


ووفق "الألمانية"، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 188 والإصابات لـ 6038 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.


وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6038 حالة.


كما لفتت إلى شفاء 84 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.


ووفق "الألمانية"، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
02:08 PM

المغرب.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 188 والإصابات لـ 6038 حالة

عقب الإعلان اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و128 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.


وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 6038 حالة.


كما لفتت إلى شفاء 84 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.


ووفق "الألمانية"، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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