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بصَق عليها مصاب بكورونا.. وفاة موظفة بمحطة قطارات في لندن بالفيروس

أُعلن عن وفاة موظفة بأحد مكاتب تذاكر السكك الحديدية في بريطانيا، إثر إصابتها بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن بصَق عليها رجل يزعم أنه حامل للفيروس.

"بيلي موجينغا" تعرّضت للاعتداء مع زميلة لها في محطة فيكتوريا في لندن في مارس، وكانت "موجينغا" البالغة من العمر 47 سنة، تعاني من متاعب في الجهاز التنفسي، وبعد أيام من الحادث، ثبتت إصابة المرأتين بالفيروس.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها فتحت تحقيقًا لتعقب الرجل الذي بصق على المرأتين.

وقال زوجها لوسامبا غودي كاتالاي: إن الرجل سأل زوجته عما تفعله في المحطة وعن سبب وجودها في المكان.

وأضاف: "أخبرته أنها تعمل هناك، فقال الرجل إنه مصاب بالفيروس وبصق عليها".

ونُقلت "موجينغا" إلى المستشفى في 2 أبريل؛ حيث وُضعت على جهاز للتنفس الصناعي. وقال اتحاد موظفي النقل إنها توفيت بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الهجوم على العاملة بأنه "حقير".

وقال الزوج "كاتالاي" إنه حاول الاتصال بزوجته عبر تطبيق لمكالمات الفيديو عندما كانت في المستشفى؛ لكنه لم يتلقَّ ردًّا.

وأضاف: "اعتقدت أنها قد تكون نائمة، لكن الطبيب اتصل بي ليخبرني أنها ماتت".

ووصف "كاتالاي" زوجته بأنها كانت "شخصًا جيدًا وأمًّا جيدة وزوجة صالحة. لقد كانت شخصًا عطوفًا ويهتم بالجميع".

وحضر عشرة أشخاص جنازة "موجينغا"، بينهم ابنتها البالغة من العمر 11 سنة.

فيروس كورونا الجديد

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بصَق عليها مصاب بكورونا.. وفاة موظفة بمحطة قطارات في لندن بالفيروس
سبق

أُعلن عن وفاة موظفة بأحد مكاتب تذاكر السكك الحديدية في بريطانيا، إثر إصابتها بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن بصَق عليها رجل يزعم أنه حامل للفيروس.

"بيلي موجينغا" تعرّضت للاعتداء مع زميلة لها في محطة فيكتوريا في لندن في مارس، وكانت "موجينغا" البالغة من العمر 47 سنة، تعاني من متاعب في الجهاز التنفسي، وبعد أيام من الحادث، ثبتت إصابة المرأتين بالفيروس.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها فتحت تحقيقًا لتعقب الرجل الذي بصق على المرأتين.

وقال زوجها لوسامبا غودي كاتالاي: إن الرجل سأل زوجته عما تفعله في المحطة وعن سبب وجودها في المكان.

وأضاف: "أخبرته أنها تعمل هناك، فقال الرجل إنه مصاب بالفيروس وبصق عليها".

ونُقلت "موجينغا" إلى المستشفى في 2 أبريل؛ حيث وُضعت على جهاز للتنفس الصناعي. وقال اتحاد موظفي النقل إنها توفيت بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الهجوم على العاملة بأنه "حقير".

وقال الزوج "كاتالاي" إنه حاول الاتصال بزوجته عبر تطبيق لمكالمات الفيديو عندما كانت في المستشفى؛ لكنه لم يتلقَّ ردًّا.

وأضاف: "اعتقدت أنها قد تكون نائمة، لكن الطبيب اتصل بي ليخبرني أنها ماتت".

ووصف "كاتالاي" زوجته بأنها كانت "شخصًا جيدًا وأمًّا جيدة وزوجة صالحة. لقد كانت شخصًا عطوفًا ويهتم بالجميع".

وحضر عشرة أشخاص جنازة "موجينغا"، بينهم ابنتها البالغة من العمر 11 سنة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:36 AM

بصَق عليها مصاب بكورونا.. وفاة موظفة بمحطة قطارات في لندن بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُعلن عن وفاة موظفة بأحد مكاتب تذاكر السكك الحديدية في بريطانيا، إثر إصابتها بفيروس كورونا؛ وذلك بعد أن بصَق عليها رجل يزعم أنه حامل للفيروس.

"بيلي موجينغا" تعرّضت للاعتداء مع زميلة لها في محطة فيكتوريا في لندن في مارس، وكانت "موجينغا" البالغة من العمر 47 سنة، تعاني من متاعب في الجهاز التنفسي، وبعد أيام من الحادث، ثبتت إصابة المرأتين بالفيروس.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها فتحت تحقيقًا لتعقب الرجل الذي بصق على المرأتين.

وقال زوجها لوسامبا غودي كاتالاي: إن الرجل سأل زوجته عما تفعله في المحطة وعن سبب وجودها في المكان.

وأضاف: "أخبرته أنها تعمل هناك، فقال الرجل إنه مصاب بالفيروس وبصق عليها".

ونُقلت "موجينغا" إلى المستشفى في 2 أبريل؛ حيث وُضعت على جهاز للتنفس الصناعي. وقال اتحاد موظفي النقل إنها توفيت بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الهجوم على العاملة بأنه "حقير".

وقال الزوج "كاتالاي" إنه حاول الاتصال بزوجته عبر تطبيق لمكالمات الفيديو عندما كانت في المستشفى؛ لكنه لم يتلقَّ ردًّا.

وأضاف: "اعتقدت أنها قد تكون نائمة، لكن الطبيب اتصل بي ليخبرني أنها ماتت".

ووصف "كاتالاي" زوجته بأنها كانت "شخصًا جيدًا وأمًّا جيدة وزوجة صالحة. لقد كانت شخصًا عطوفًا ويهتم بالجميع".

وحضر عشرة أشخاص جنازة "موجينغا"، بينهم ابنتها البالغة من العمر 11 سنة.

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