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الرئيس التركي يستقبل ولي عهد أبوظبي

أنقرة تأمل التوصل لصفقات استثمارية مع الإمارات

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم "الأربعاء"، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول تركي أن تركيا تأمل التوصل إلى صفقات استثمارية مع الإمارات خلال الزيارة.

وبين المسؤول أنه "من المنتظر أن يجري التوقيع على بعض الصفقات التي لا يزال يجري إعدادها فيما يتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والقضايا البيئية والأمن السيبراني والقطاع اللوجيستي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التركي يستقبل ولي عهد أبوظبي
سبق

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم "الأربعاء"، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول تركي أن تركيا تأمل التوصل إلى صفقات استثمارية مع الإمارات خلال الزيارة.

وبين المسؤول أنه "من المنتظر أن يجري التوقيع على بعض الصفقات التي لا يزال يجري إعدادها فيما يتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والقضايا البيئية والأمن السيبراني والقطاع اللوجيستي".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
04:22 PM

الرئيس التركي يستقبل ولي عهد أبوظبي

أنقرة تأمل التوصل لصفقات استثمارية مع الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم "الأربعاء"، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول تركي أن تركيا تأمل التوصل إلى صفقات استثمارية مع الإمارات خلال الزيارة.

وبين المسؤول أنه "من المنتظر أن يجري التوقيع على بعض الصفقات التي لا يزال يجري إعدادها فيما يتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والقضايا البيئية والأمن السيبراني والقطاع اللوجيستي".

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