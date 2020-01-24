"كورونا" لم يتفشَّ بعدُ.. الذهب يتراجع آخذًا في وجهه معادن نفيسة!

فيما يسعى المستثمرون للحصول على تفاصيل عن مدى خطورة الفيروس

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس "كورونا"، بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان تفشيه كحالة طوارئ عالمية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تَراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش؛ لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولارًا، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".

وصعدت الأسهم الآسيوية، بعد بيان منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، الذي جاء فيه أن فيروسًا جديدًا في الصين لا يشكل بعدُ حالة طوارئ عالمية؛ لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، الذي يمثل فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.

كما تعرّض المعدن الأصفر لضغوط؛ إذ يحوم مؤشر الدولار مقابل ست عملات منافسة، قُرب أعلى مستوى في شهر بلغه في الجلسة السابقة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة، يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولارًا للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع؛ لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولارًا، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر، بنسبة 1.1%؛ بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولارًا، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.