النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" لم يتفشَّ بعدُ.. الذهب يتراجع آخذًا في وجهه معادن نفيسة!

فيما يسعى المستثمرون للحصول على تفاصيل عن مدى خطورة الفيروس

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس "كورونا"، بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان تفشيه كحالة طوارئ عالمية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تَراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش؛ لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولارًا، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".

وصعدت الأسهم الآسيوية، بعد بيان منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، الذي جاء فيه أن فيروسًا جديدًا في الصين لا يشكل بعدُ حالة طوارئ عالمية؛ لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، الذي يمثل فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.

كما تعرّض المعدن الأصفر لضغوط؛ إذ يحوم مؤشر الدولار مقابل ست عملات منافسة، قُرب أعلى مستوى في شهر بلغه في الجلسة السابقة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة، يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولارًا للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع؛ لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولارًا، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر، بنسبة 1.1%؛ بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولارًا، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

الذهب تراجع أسعار الذهب فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"كورونا" لم يتفشَّ بعدُ.. الذهب يتراجع آخذًا في وجهه معادن نفيسة!
سبق

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس "كورونا"، بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان تفشيه كحالة طوارئ عالمية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تَراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش؛ لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولارًا، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".

وصعدت الأسهم الآسيوية، بعد بيان منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، الذي جاء فيه أن فيروسًا جديدًا في الصين لا يشكل بعدُ حالة طوارئ عالمية؛ لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، الذي يمثل فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.

كما تعرّض المعدن الأصفر لضغوط؛ إذ يحوم مؤشر الدولار مقابل ست عملات منافسة، قُرب أعلى مستوى في شهر بلغه في الجلسة السابقة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة، يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولارًا للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع؛ لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولارًا، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر، بنسبة 1.1%؛ بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولارًا، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
07:12 PM

"كورونا" لم يتفشَّ بعدُ.. الذهب يتراجع آخذًا في وجهه معادن نفيسة!

فيما يسعى المستثمرون للحصول على تفاصيل عن مدى خطورة الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,271

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس "كورونا"، بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان تفشيه كحالة طوارئ عالمية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تَراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش؛ لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولارًا، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".

وصعدت الأسهم الآسيوية، بعد بيان منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، الذي جاء فيه أن فيروسًا جديدًا في الصين لا يشكل بعدُ حالة طوارئ عالمية؛ لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، الذي يمثل فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.

كما تعرّض المعدن الأصفر لضغوط؛ إذ يحوم مؤشر الدولار مقابل ست عملات منافسة، قُرب أعلى مستوى في شهر بلغه في الجلسة السابقة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة، يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولارًا للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع؛ لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولارًا، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر، بنسبة 1.1%؛ بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولارًا، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,309
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,159
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,596
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,258

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة