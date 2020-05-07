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نهاية مايو .. انطلاق النشاط الكروي في صربيا وكرواتيا

أعلن الاتحادان الصربي والكرواتي لكرة القدم الأربعاء استئناف المباريات المحلية بدءًا من أواخر مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الصربي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربع الأخيرة من موسم 2019-2020 ستُقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.

وحدد الاتحاد جدولاً لاستكمال الموسم يمتد بين 30 مايو و20 يونيو.

إلى ذلك، قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من يونيو و10 و24 منه تواليًا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الكرواتي في بيان له أن النشاط الكروي في البلاد سيستأنف بإقامة نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية في 30 مايو و31 منه.

صربيا كرواتيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نهاية مايو .. انطلاق النشاط الكروي في صربيا وكرواتيا
سبق

أعلن الاتحادان الصربي والكرواتي لكرة القدم الأربعاء استئناف المباريات المحلية بدءًا من أواخر مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الصربي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربع الأخيرة من موسم 2019-2020 ستُقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.

وحدد الاتحاد جدولاً لاستكمال الموسم يمتد بين 30 مايو و20 يونيو.

إلى ذلك، قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من يونيو و10 و24 منه تواليًا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الكرواتي في بيان له أن النشاط الكروي في البلاد سيستأنف بإقامة نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية في 30 مايو و31 منه.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:31 AM

نهاية مايو .. انطلاق النشاط الكروي في صربيا وكرواتيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحادان الصربي والكرواتي لكرة القدم الأربعاء استئناف المباريات المحلية بدءًا من أواخر مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الصربي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربع الأخيرة من موسم 2019-2020 ستُقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.

وحدد الاتحاد جدولاً لاستكمال الموسم يمتد بين 30 مايو و20 يونيو.

إلى ذلك، قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من يونيو و10 و24 منه تواليًا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الكرواتي في بيان له أن النشاط الكروي في البلاد سيستأنف بإقامة نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية في 30 مايو و31 منه.

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