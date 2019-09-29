للمرة الأولى.. "وقار" تستعد لإطلاق دليل حصر خدمات كبار السن

تزامناً مع اليوم العالمي الثلاثاء المقبل

تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن تشارك الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعد غدٍ الثلاثاء مجلس شؤون الأسرة؛ إطلاق دليل حصر خدمات كبار السن الذي ينفذ لأول مرة على مستوى المملكة، دليل خدمات كبار السن في المملكة.

وقالت "وقار" على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة "عبدالعزيز الهدلق": إنه من خلال رؤية وقار ورسالتها فقد حرصت الجمعية على المساهمة في توفير الخدمات التي تلبي احتياج كبار السن والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتعريف بها.

وأضاف "الهدلق": أن "وقار" استكملت المسح الميداني الشامل لكافة مناطق المملكة، وحصرت الخدمات المقدمة لكبار السن من القطاعات المختلفة (الحكومي-الخاص-الأهلي) مطلع شهر جمادى الأولى؛ بهدف جمعها في دليل ليسهل معه معرفة الخدمات المتوفرة وأماكنها لكبار السن وذويهم؛ وذلك لاستكمال الإجراءات والمراحل التالية للبرنامج.

وأشار إلى تبنّي مجلس شؤون الأسرة المسح الميداني؛ الذي تم من قبل جمعية "وقار" وضمه لما لدى المجلس من بيانات ومعلومات من بعض القطاعات الحكومية للقيام بمشروع حصر الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها تلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لكبار السن خاصة، أو الخدمات والبرامج المتاحة التي تمكن كبار السن الاستفادة منها بشكل عام.

وأفاد أن "وقار" تهدف من برنامج دليل خدمات كبار السن إلى حصر الخدمات المقدمة لكبار السن وجمعها في دليل واحد لتسهيل الاستفادة منها، والتعريف الكامل بالخدمات الموجودة والمقدمة لكبار السن في القطاعات المختلفة، والسعي لرفع اهتمام الجهات بالخدمات الموجودة بما يتناسب مع احتياجات كبار السن وتقييم واقع الخدمات والتعرف على مدى كفايتها وفعاليتها واكتمالها، والسعي لتطوير الخدمات وتحسينها، وإضافة خدمات جديدة يحتاجها كبار السن.