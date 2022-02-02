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مدرّبة "إتيكيت": الزمالة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل مبنية على المهنية والود والاحترام

أكدت على مراعاة الألفاظ وأن يكون الكلام مهذبًا ولائقًا ولبقًا حتى في المراسلات الإلكترونية

تساعد لغة الإتيكيت الرجل والمرأة على التعامل الإيجابي داخل محيط وبيئات العمل من خلال اتباع قواعده والالتزام بآدابه.

وتفصيلًا: أوضحت مدرّبة الإتيكيت مي طيب، لبرنامج "صباح السعودية"، أن مفهوم الزمالة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل مبني على المهنية والود والاحترام؛ حيث يعتمد التعامل بين زملاء العمل على القيم والأخلاق والمبادئ، مشيرة إلى أن الابتسامة تصنع جوًا من الإيجابية بين زملاء العمل.

وأكدت في هذا الصدد على مراعاة الألفاظ، وأن يكون الكلام مهذبًا ولائقًا ولبقًا حتى في المراسلات الإلكترونية "البريد الإلكتروني" بطريقة رسمية ومحترمة، وتجنب إطلاق الكلمات والعبارات السيئة على زملاء العمل حتى لو كانت مزاحًا، لافتة إلى أن الإطراء والمديح الزائد و"الميانة" غير مقبولة.

وأضافت: "التعامل في بيئات العمل بين الزملاء والزميلات من الرجال والنساء في المزاح والضحك يكون في حدود مقبولة".

وأشارت إلى أنه في حال تجاوز هذه الحدود تقوم المرأة بتوجيه نصيحة بطريقة مؤدبة بأن هذا الأمر والتصرف لا يرضيني، وتكون لغة الجسد بينهما تنم عن تصرف راق من المرأة، وسلوك محترم في طريقة كلامها وحديثها ونبرة صوتها، والابتعاد عن الضحك والكلام بصوت مرتفع!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدرّبة "إتيكيت": الزمالة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل مبنية على المهنية والود والاحترام
سبق

تساعد لغة الإتيكيت الرجل والمرأة على التعامل الإيجابي داخل محيط وبيئات العمل من خلال اتباع قواعده والالتزام بآدابه.

وتفصيلًا: أوضحت مدرّبة الإتيكيت مي طيب، لبرنامج "صباح السعودية"، أن مفهوم الزمالة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل مبني على المهنية والود والاحترام؛ حيث يعتمد التعامل بين زملاء العمل على القيم والأخلاق والمبادئ، مشيرة إلى أن الابتسامة تصنع جوًا من الإيجابية بين زملاء العمل.

وأكدت في هذا الصدد على مراعاة الألفاظ، وأن يكون الكلام مهذبًا ولائقًا ولبقًا حتى في المراسلات الإلكترونية "البريد الإلكتروني" بطريقة رسمية ومحترمة، وتجنب إطلاق الكلمات والعبارات السيئة على زملاء العمل حتى لو كانت مزاحًا، لافتة إلى أن الإطراء والمديح الزائد و"الميانة" غير مقبولة.

وأضافت: "التعامل في بيئات العمل بين الزملاء والزميلات من الرجال والنساء في المزاح والضحك يكون في حدود مقبولة".

وأشارت إلى أنه في حال تجاوز هذه الحدود تقوم المرأة بتوجيه نصيحة بطريقة مؤدبة بأن هذا الأمر والتصرف لا يرضيني، وتكون لغة الجسد بينهما تنم عن تصرف راق من المرأة، وسلوك محترم في طريقة كلامها وحديثها ونبرة صوتها، والابتعاد عن الضحك والكلام بصوت مرتفع!

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:26 PM

مدرّبة "إتيكيت": الزمالة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل مبنية على المهنية والود والاحترام

أكدت على مراعاة الألفاظ وأن يكون الكلام مهذبًا ولائقًا ولبقًا حتى في المراسلات الإلكترونية

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عبدالحكيم شار - الرياض
8
1,888

تساعد لغة الإتيكيت الرجل والمرأة على التعامل الإيجابي داخل محيط وبيئات العمل من خلال اتباع قواعده والالتزام بآدابه.

وتفصيلًا: أوضحت مدرّبة الإتيكيت مي طيب، لبرنامج "صباح السعودية"، أن مفهوم الزمالة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل مبني على المهنية والود والاحترام؛ حيث يعتمد التعامل بين زملاء العمل على القيم والأخلاق والمبادئ، مشيرة إلى أن الابتسامة تصنع جوًا من الإيجابية بين زملاء العمل.

وأكدت في هذا الصدد على مراعاة الألفاظ، وأن يكون الكلام مهذبًا ولائقًا ولبقًا حتى في المراسلات الإلكترونية "البريد الإلكتروني" بطريقة رسمية ومحترمة، وتجنب إطلاق الكلمات والعبارات السيئة على زملاء العمل حتى لو كانت مزاحًا، لافتة إلى أن الإطراء والمديح الزائد و"الميانة" غير مقبولة.

وأضافت: "التعامل في بيئات العمل بين الزملاء والزميلات من الرجال والنساء في المزاح والضحك يكون في حدود مقبولة".

وأشارت إلى أنه في حال تجاوز هذه الحدود تقوم المرأة بتوجيه نصيحة بطريقة مؤدبة بأن هذا الأمر والتصرف لا يرضيني، وتكون لغة الجسد بينهما تنم عن تصرف راق من المرأة، وسلوك محترم في طريقة كلامها وحديثها ونبرة صوتها، والابتعاد عن الضحك والكلام بصوت مرتفع!

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