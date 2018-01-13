بالفيديو.. لحظة إطلاق الصاروخ الإيراني باتجاه الطائرة الأوكرانية

بعد الاعتراف

نشرت مواقع إخبارية إيرانية فيديو من كاميرات المراقبة، قالت إنه يرصد لحظة إطلاق الصاروخ باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة، حسب موقع "روسيا اليوم".



وأصدرت إيران صباح اليوم بياناً قالت فيه إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".



وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد"، بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوهاً إلى أن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.



وتعهدت إيران بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.



وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.



وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت في وقت سابق، فيديو يوثق لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني في ضواحي طهران.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها تحققت من صحة مقطع الفيديو، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه يعود للحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق منطقة باراند.



