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"الفيصل" يوافق على انضمام رئيس مجلس أمناء الشربتلي لوقف لغة القرآن

ممثلاً عن القطاع الخاص

وافق أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن، الأمير خالد الفيصل، على انضمام السيد عبدالرحمن حسن عباس شربتلي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع، لمجلس لنظارة الوقف ممثلاً عن القطاع الخاص؛ وهو ما سيساهم إيجابًا في مسيرة الوقف، وتحقيق أهدافه وتطلعاته.

ويعد وقف لغة القرآن الوقف المؤسسي الأول الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات لغة القرآن الكريم بحرفية عالية، وشراكات استراتيجية، تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز.

ويسعى الوقف إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، ودعم الأبحاث اللغوية النوعية، والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته، واستثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، ودعم الموهوبين في اللغة العربية، وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

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"الفيصل" يوافق على انضمام رئيس مجلس أمناء الشربتلي لوقف لغة القرآن
سبق

وافق أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن، الأمير خالد الفيصل، على انضمام السيد عبدالرحمن حسن عباس شربتلي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع، لمجلس لنظارة الوقف ممثلاً عن القطاع الخاص؛ وهو ما سيساهم إيجابًا في مسيرة الوقف، وتحقيق أهدافه وتطلعاته.

ويعد وقف لغة القرآن الوقف المؤسسي الأول الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات لغة القرآن الكريم بحرفية عالية، وشراكات استراتيجية، تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز.

ويسعى الوقف إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، ودعم الأبحاث اللغوية النوعية، والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته، واستثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، ودعم الموهوبين في اللغة العربية، وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:26 PM

"الفيصل" يوافق على انضمام رئيس مجلس أمناء الشربتلي لوقف لغة القرآن

ممثلاً عن القطاع الخاص

A A A
محمد حضاض - الرياض
0
2,844

وافق أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن، الأمير خالد الفيصل، على انضمام السيد عبدالرحمن حسن عباس شربتلي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشربتلي لخدمة المجتمع، لمجلس لنظارة الوقف ممثلاً عن القطاع الخاص؛ وهو ما سيساهم إيجابًا في مسيرة الوقف، وتحقيق أهدافه وتطلعاته.

ويعد وقف لغة القرآن الوقف المؤسسي الأول الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لمبادرات لغة القرآن الكريم بحرفية عالية، وشراكات استراتيجية، تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز.

ويسعى الوقف إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها دعم الأبحاث المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل الإعجاز البلاغي واللغوي والأدبي للقرآن الكريم، ودعم الأبحاث اللغوية النوعية، والمبادرات المؤسسية التي تطوع اللغة لخدمة المجتمع، وتلبية احتياجاته، واستثمار التقنية وتسخيرها لخدمة لغة القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، ودعم الموهوبين في اللغة العربية، وتقديم المنح الدراسية للمتميزين.

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