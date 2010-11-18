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وزير دفاع السودان يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي الإنسانية: نموذج يُحتذى

دشّنت حزمة مشروعات صحية وإنسانية وحضارية في إفريقيا ودعمت الأيتام

أطلقت رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، عدداً من البرامج والمشروعات الصحية والإنسانية والحضارية في عدد من الدول الإفريقية، ضمن برنامج الرابطة الخاص بالقارة الإفريقية؛ حيث نفّذت مؤخراً برنامجاً لجراحة القلب والقسطرة للكبار، ووزعت مخصصات لـ14 ألف يتيم، ونفذت برنامجاً لمكافحة الحميات بولاية كسلا بشرق السودان، بالاشتراك مع وزارة الصحة السودانية؛ للتقليل من انتشار حمى الشيكونغونيا.

وفي هذا الصدد عبّر وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، عن تقديره الكبير لجهود رابطة العالم الإسلامي الإنسانية العالمية التي تحتذى؛ مشيداً -لدى تدشينه برنامج عمليات القلب للكبار- بمستشفى علياء بالعاصمة السودانية بجهود الرابطة ومبادراتها لتقديم العون، والتخفيف من آثار الكوارث في مختلف أنحاء العالم.

وقد نفّذت الرابطة برنامج جراحات القلب المفتوح المتقدمة للكبار لتغيير الصمامات والشرايين في مستشفى علياء في الخرطوم؛ بمشاركة فريق طبي من نخبة الكفاءات العالمية في هذا المجال، واستفاد منه ٢٠ مواطناً سودانياً ممن استدعت حالاتهم التدخل الجراحي العاجل.

من جهة ثانية حضر وزير الدولة رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السوداني الدكتور أبو بكر عثمان إبراهيم الملتقى الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي في الخرطوم لتكريم المعلمين المتميزين في تعليم القرآن الكريم؛ حيث كرّم الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبدالعزيز سرحان، المشاركين في الملتقى، وحثهم على الاهتمام بطلاب حلقات القرآن الكريم وتبصيرهم بوسطية رسالة الإسلام.

كما قام الأمين العام للهيئة بمشاركة الدكتورة أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وعدد من المسؤولين بتوزيع مخصصات الأيتام لمجموعة من الأيتام؛ حيث عبرت الدكتورة البيلي عن عميق شكرها وتقديرها للجهود المباركة التي تقوم بها الرابطة لرعاية الأيتام؛ مؤكدة أن هذه المشاعر يُكنها كل مواطن سوداني.

كما قام الدكتور سرحان -يرافقه وفد الرابطة- بزيارة مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بغرب السودان؛ لتدشين عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية والتعليمية؛ من بينها وضع حجر الأساس لمركزين حضاريين في مدينة الأبيض، وتوزيع مخصصات لأربعة آلاف يتيم ويتيمة، وافتتاح عدد من المساجد التي اكتمل بناؤها، وعدد من الآبار التي حفرت في المنطقة.

ودشنت الرابطة مشروعاً لمكافحة الحميات في كسلا؛ وذلك في استجابة عاجلة للنداء الذي وجّهه رئيس الوزراء السوداني معتز موسى لكل منظمات العون الإنساني، للمسارعة في مكافحة وباء الحميات (الشيكونغونيا) الذي انتشر في ولاية كسلا؛ حيث وزعت الأمصال والميكروسكوبات والناموسيات والمبيدات لمكافحة الحشرات في خطة عمل تستمر لمدة شهرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير دفاع السودان يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي الإنسانية: نموذج يُحتذى
سبق

أطلقت رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، عدداً من البرامج والمشروعات الصحية والإنسانية والحضارية في عدد من الدول الإفريقية، ضمن برنامج الرابطة الخاص بالقارة الإفريقية؛ حيث نفّذت مؤخراً برنامجاً لجراحة القلب والقسطرة للكبار، ووزعت مخصصات لـ14 ألف يتيم، ونفذت برنامجاً لمكافحة الحميات بولاية كسلا بشرق السودان، بالاشتراك مع وزارة الصحة السودانية؛ للتقليل من انتشار حمى الشيكونغونيا.

وفي هذا الصدد عبّر وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، عن تقديره الكبير لجهود رابطة العالم الإسلامي الإنسانية العالمية التي تحتذى؛ مشيداً -لدى تدشينه برنامج عمليات القلب للكبار- بمستشفى علياء بالعاصمة السودانية بجهود الرابطة ومبادراتها لتقديم العون، والتخفيف من آثار الكوارث في مختلف أنحاء العالم.

وقد نفّذت الرابطة برنامج جراحات القلب المفتوح المتقدمة للكبار لتغيير الصمامات والشرايين في مستشفى علياء في الخرطوم؛ بمشاركة فريق طبي من نخبة الكفاءات العالمية في هذا المجال، واستفاد منه ٢٠ مواطناً سودانياً ممن استدعت حالاتهم التدخل الجراحي العاجل.

من جهة ثانية حضر وزير الدولة رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السوداني الدكتور أبو بكر عثمان إبراهيم الملتقى الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي في الخرطوم لتكريم المعلمين المتميزين في تعليم القرآن الكريم؛ حيث كرّم الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبدالعزيز سرحان، المشاركين في الملتقى، وحثهم على الاهتمام بطلاب حلقات القرآن الكريم وتبصيرهم بوسطية رسالة الإسلام.

كما قام الأمين العام للهيئة بمشاركة الدكتورة أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وعدد من المسؤولين بتوزيع مخصصات الأيتام لمجموعة من الأيتام؛ حيث عبرت الدكتورة البيلي عن عميق شكرها وتقديرها للجهود المباركة التي تقوم بها الرابطة لرعاية الأيتام؛ مؤكدة أن هذه المشاعر يُكنها كل مواطن سوداني.

كما قام الدكتور سرحان -يرافقه وفد الرابطة- بزيارة مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بغرب السودان؛ لتدشين عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية والتعليمية؛ من بينها وضع حجر الأساس لمركزين حضاريين في مدينة الأبيض، وتوزيع مخصصات لأربعة آلاف يتيم ويتيمة، وافتتاح عدد من المساجد التي اكتمل بناؤها، وعدد من الآبار التي حفرت في المنطقة.

ودشنت الرابطة مشروعاً لمكافحة الحميات في كسلا؛ وذلك في استجابة عاجلة للنداء الذي وجّهه رئيس الوزراء السوداني معتز موسى لكل منظمات العون الإنساني، للمسارعة في مكافحة وباء الحميات (الشيكونغونيا) الذي انتشر في ولاية كسلا؛ حيث وزعت الأمصال والميكروسكوبات والناموسيات والمبيدات لمكافحة الحشرات في خطة عمل تستمر لمدة شهرين.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:00 PM

وزير دفاع السودان يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي الإنسانية: نموذج يُحتذى

دشّنت حزمة مشروعات صحية وإنسانية وحضارية في إفريقيا ودعمت الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، عدداً من البرامج والمشروعات الصحية والإنسانية والحضارية في عدد من الدول الإفريقية، ضمن برنامج الرابطة الخاص بالقارة الإفريقية؛ حيث نفّذت مؤخراً برنامجاً لجراحة القلب والقسطرة للكبار، ووزعت مخصصات لـ14 ألف يتيم، ونفذت برنامجاً لمكافحة الحميات بولاية كسلا بشرق السودان، بالاشتراك مع وزارة الصحة السودانية؛ للتقليل من انتشار حمى الشيكونغونيا.

وفي هذا الصدد عبّر وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، عن تقديره الكبير لجهود رابطة العالم الإسلامي الإنسانية العالمية التي تحتذى؛ مشيداً -لدى تدشينه برنامج عمليات القلب للكبار- بمستشفى علياء بالعاصمة السودانية بجهود الرابطة ومبادراتها لتقديم العون، والتخفيف من آثار الكوارث في مختلف أنحاء العالم.

وقد نفّذت الرابطة برنامج جراحات القلب المفتوح المتقدمة للكبار لتغيير الصمامات والشرايين في مستشفى علياء في الخرطوم؛ بمشاركة فريق طبي من نخبة الكفاءات العالمية في هذا المجال، واستفاد منه ٢٠ مواطناً سودانياً ممن استدعت حالاتهم التدخل الجراحي العاجل.

من جهة ثانية حضر وزير الدولة رئيس المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السوداني الدكتور أبو بكر عثمان إبراهيم الملتقى الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي في الخرطوم لتكريم المعلمين المتميزين في تعليم القرآن الكريم؛ حيث كرّم الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبدالعزيز سرحان، المشاركين في الملتقى، وحثهم على الاهتمام بطلاب حلقات القرآن الكريم وتبصيرهم بوسطية رسالة الإسلام.

كما قام الأمين العام للهيئة بمشاركة الدكتورة أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، وعدد من المسؤولين بتوزيع مخصصات الأيتام لمجموعة من الأيتام؛ حيث عبرت الدكتورة البيلي عن عميق شكرها وتقديرها للجهود المباركة التي تقوم بها الرابطة لرعاية الأيتام؛ مؤكدة أن هذه المشاعر يُكنها كل مواطن سوداني.

كما قام الدكتور سرحان -يرافقه وفد الرابطة- بزيارة مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بغرب السودان؛ لتدشين عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية والتعليمية؛ من بينها وضع حجر الأساس لمركزين حضاريين في مدينة الأبيض، وتوزيع مخصصات لأربعة آلاف يتيم ويتيمة، وافتتاح عدد من المساجد التي اكتمل بناؤها، وعدد من الآبار التي حفرت في المنطقة.

ودشنت الرابطة مشروعاً لمكافحة الحميات في كسلا؛ وذلك في استجابة عاجلة للنداء الذي وجّهه رئيس الوزراء السوداني معتز موسى لكل منظمات العون الإنساني، للمسارعة في مكافحة وباء الحميات (الشيكونغونيا) الذي انتشر في ولاية كسلا؛ حيث وزعت الأمصال والميكروسكوبات والناموسيات والمبيدات لمكافحة الحشرات في خطة عمل تستمر لمدة شهرين.

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