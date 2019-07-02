وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية.

بريطانيا تعرب عن قلقها من انتهاك إيران لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-02 أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء انتهاك إيران لتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 01:05 AM

بريطانيا تعرب عن قلقها من انتهاك إيران لالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي حثت طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية





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أعربت بريطانيا عن قلقها العميق إزاء انتهاك إيران لتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان رسمي أمس الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء إعلان إيران أنها خرقت التزاماتها تجاه الاتفاق النووي"، حاثاً طهران على عدم اتخاذ أي خطوات جديدة من شأنها تقويض الاتفاقية.