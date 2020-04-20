ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح في كندا إلى 16 قتيلاً

ماكنيل: واحد من أبشع حوادث العنف في تاريخ إقليمنا

أسفر الهجوم الذي نفّذه مسلح كان يرتدي زي شرطي في مقاطعة نوفا سكوشا بشرقي كندا، عن مقتل 16 شخصاً على الأقل.

وأكّدت الشرطة مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة، وأن عدد الضحايا بلغ 16 قتيلاً، بمَن فيهم منفّذ الهجوم، مضيفة أن الحادث لا يزال مصنفاً غير إرهابي.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الشرطة إن الحادث بدأ مساء السبت في بلدة على ساحل الأطلسي، واستمر نحو 12 ساعة، مضيفة أن منفّذ الهجوم يُدعى غابرييل وورتمان؛ ويبلغ من العمر 51 سنة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيه كان يقود ما يبدو سيارة للشرطة قبل أن يبدلها بسيارة أخرى.

بدوره، قال رئيس مقاطعة نوفا سكوشا، ستيفين ماكنيل؛ في تصريح صحفي، إن "هذا واحد من أبشع حوادث العنف في تاريخ إقليمنا".