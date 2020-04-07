ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية.. رفضنا توصياتهم الخاطئة

قال إنها منحازة للصين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية وقال إنه رفض توصيتها "الخاطئة" بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في هذا الصدد: "منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين". وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف متوعدًا: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر".

وتساءل: "لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تخفيف تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد، حيث قال كريستيان ليندميير، المتحدث باسم المنظمة، إنها تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان.

وأضاف ليندميير أنه ليس لدى المنظمة توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، غير أن "أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددًا".

وتابع: "الأمر يشبه كونك مريضًا.. إذا خرجت من الفراش مبكرًا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وأن تعاني من مضاعفات".

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونًا و352 ألفًا، توفي منهم أكثر من 75 ألفًا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفًا.