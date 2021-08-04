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"بيئة مكة": العينات الزراعية التي جُمِعت في الربع الثالث خالية من بقايا المبيدات

"الغامدي": فِرَق الوزارة والغذاء والدواء تواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق

‬ أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، حرص الوزارة مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الغذاء والدواء عبر "البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية"، ويتضمن ذلك مراقبة الأسواق التجارية، وأخذ عينات من المزارع والأسواق لمعرفة نسب المبيدات في الخضروات لحماية المستهلك، والتأكد من عدم تجاوز عينات الأغذية الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

وأعلن "الغامدي" أن الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تواصل جولاتها التفتيشية على أسواق الجملة للمنتجات الزراعية لأخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها لمختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها وجودتها.

مشيراً إلى أن العينات التي تم جمعها وفحصها خلال الربع السنوي الثالث للعام الحالي من مواقع متفرقة في أسواق منطقة مكة المكرّمة، تخلو من بقايا المبيدات في الخضروات والفاكهة الطازجة.

وأكد "الغامدي" أن الوزارة وهيئة الغذاء والدواء تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، والتي وضعت حدوداً لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات (JMPR) في فسح الإرساليات النباتية من محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ووصولها إلى السوق المحلي، كما أن برامج الإرشاد الزراعي تحرص على وجود ورش إرشادية دورية؛ لتعريف المزارعين بمخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية، والعمل بالتراكيز المناسبة، وتجنب الأضرار التي قد تنتج من تلك المبيدات وتهدد الصحة من آثار متبقيات المبيدات، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع المبيدات سعياً لتقليل خطورتها، واستخدام تراكيز الحد الأدنى منها، وبالطريقة الصحيحة لتجنب بقايا المبيدات بالأغذية.

وشدد على غسل الخضار والفاكهة بالماء المالح، وهو أحد أكثر الطرق البسيطة والاقتصادية للتخلص من بقايا المبيدات الحشرية المتبقية إن وجدت على الخضراوات والفاكهة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيئة مكة": العينات الزراعية التي جُمِعت في الربع الثالث خالية من بقايا المبيدات
سبق

‬ أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، حرص الوزارة مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الغذاء والدواء عبر "البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية"، ويتضمن ذلك مراقبة الأسواق التجارية، وأخذ عينات من المزارع والأسواق لمعرفة نسب المبيدات في الخضروات لحماية المستهلك، والتأكد من عدم تجاوز عينات الأغذية الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

وأعلن "الغامدي" أن الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تواصل جولاتها التفتيشية على أسواق الجملة للمنتجات الزراعية لأخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها لمختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها وجودتها.

مشيراً إلى أن العينات التي تم جمعها وفحصها خلال الربع السنوي الثالث للعام الحالي من مواقع متفرقة في أسواق منطقة مكة المكرّمة، تخلو من بقايا المبيدات في الخضروات والفاكهة الطازجة.

وأكد "الغامدي" أن الوزارة وهيئة الغذاء والدواء تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، والتي وضعت حدوداً لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات (JMPR) في فسح الإرساليات النباتية من محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ووصولها إلى السوق المحلي، كما أن برامج الإرشاد الزراعي تحرص على وجود ورش إرشادية دورية؛ لتعريف المزارعين بمخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية، والعمل بالتراكيز المناسبة، وتجنب الأضرار التي قد تنتج من تلك المبيدات وتهدد الصحة من آثار متبقيات المبيدات، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع المبيدات سعياً لتقليل خطورتها، واستخدام تراكيز الحد الأدنى منها، وبالطريقة الصحيحة لتجنب بقايا المبيدات بالأغذية.

وشدد على غسل الخضار والفاكهة بالماء المالح، وهو أحد أكثر الطرق البسيطة والاقتصادية للتخلص من بقايا المبيدات الحشرية المتبقية إن وجدت على الخضراوات والفاكهة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:52 PM

"بيئة مكة": العينات الزراعية التي جُمِعت في الربع الثالث خالية من بقايا المبيدات

"الغامدي": فِرَق الوزارة والغذاء والدواء تواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق

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عبدالله الراجحي - جدة
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‬ أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، حرص الوزارة مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الغذاء والدواء عبر "البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية"، ويتضمن ذلك مراقبة الأسواق التجارية، وأخذ عينات من المزارع والأسواق لمعرفة نسب المبيدات في الخضروات لحماية المستهلك، والتأكد من عدم تجاوز عينات الأغذية الحدود المسموح بها من بقايا المبيدات.

وأعلن "الغامدي" أن الفرق الفنية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، تواصل جولاتها التفتيشية على أسواق الجملة للمنتجات الزراعية لأخذ عينات عشوائية من الخضار والفواكه وإرسالها لمختبرات الوزارة للتأكد من سلامتها وجودتها.

مشيراً إلى أن العينات التي تم جمعها وفحصها خلال الربع السنوي الثالث للعام الحالي من مواقع متفرقة في أسواق منطقة مكة المكرّمة، تخلو من بقايا المبيدات في الخضروات والفاكهة الطازجة.

وأكد "الغامدي" أن الوزارة وهيئة الغذاء والدواء تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها، وتتوافق هذه اللائحة مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، والتي وضعت حدوداً لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات (JMPR) في فسح الإرساليات النباتية من محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ووصولها إلى السوق المحلي، كما أن برامج الإرشاد الزراعي تحرص على وجود ورش إرشادية دورية؛ لتعريف المزارعين بمخاطر متبقيات المبيدات في الأغذية، والعمل بالتراكيز المناسبة، وتجنب الأضرار التي قد تنتج من تلك المبيدات وتهدد الصحة من آثار متبقيات المبيدات، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع المبيدات سعياً لتقليل خطورتها، واستخدام تراكيز الحد الأدنى منها، وبالطريقة الصحيحة لتجنب بقايا المبيدات بالأغذية.

وشدد على غسل الخضار والفاكهة بالماء المالح، وهو أحد أكثر الطرق البسيطة والاقتصادية للتخلص من بقايا المبيدات الحشرية المتبقية إن وجدت على الخضراوات والفاكهة.

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