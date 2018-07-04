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عصابات المخدرات تهدد لاعبًا كولومبيًا بالقتل

أشارت تقارير صحفية إلى أن العصابات الكولومبية المعروفة بتجارة المخدرات في كولومبيا قد هددت لاعب المنتخب الكولومبي باكا بالقتل بعد إهداره لركلة جزاء أمام منتخب إنجلترا التي أخرجت كولومبيا من دور الـ 16 من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وكانت العصابات الكولومبية قد قامت بقتل لاعب المنتخب الكولومبي أندريس اسكوبار عام 94 في مدينة ميديلين الكولومبية بـ 6 طلقات على جسده بسبب خطأ له في مباراة منتخبه كولومبيا أمام الولايات المتحدة والتي أخرجت المنتخب الكولومبي من كأس العالم عام 1994.

وتشتهر كولومبيا بالمراهنات بملايين الدولارات في كرة القدم من قِبل عصابات تجار المخدرات وبالأخص تجارة مخدر الكوكايين، كما تعد "كولومبيا" أكبر منتج رئيس في العالم لمخدر الكوكايين، بنسبة صادرات بلغت 95 % نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، باعتبارها أكبر مستهلك له في العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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عصابات المخدرات تهدد لاعبًا كولومبيًا بالقتل
سبق

أشارت تقارير صحفية إلى أن العصابات الكولومبية المعروفة بتجارة المخدرات في كولومبيا قد هددت لاعب المنتخب الكولومبي باكا بالقتل بعد إهداره لركلة جزاء أمام منتخب إنجلترا التي أخرجت كولومبيا من دور الـ 16 من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وكانت العصابات الكولومبية قد قامت بقتل لاعب المنتخب الكولومبي أندريس اسكوبار عام 94 في مدينة ميديلين الكولومبية بـ 6 طلقات على جسده بسبب خطأ له في مباراة منتخبه كولومبيا أمام الولايات المتحدة والتي أخرجت المنتخب الكولومبي من كأس العالم عام 1994.

وتشتهر كولومبيا بالمراهنات بملايين الدولارات في كرة القدم من قِبل عصابات تجار المخدرات وبالأخص تجارة مخدر الكوكايين، كما تعد "كولومبيا" أكبر منتج رئيس في العالم لمخدر الكوكايين، بنسبة صادرات بلغت 95 % نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، باعتبارها أكبر مستهلك له في العالم.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:27 PM

عصابات المخدرات تهدد لاعبًا كولومبيًا بالقتل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,014

أشارت تقارير صحفية إلى أن العصابات الكولومبية المعروفة بتجارة المخدرات في كولومبيا قد هددت لاعب المنتخب الكولومبي باكا بالقتل بعد إهداره لركلة جزاء أمام منتخب إنجلترا التي أخرجت كولومبيا من دور الـ 16 من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وكانت العصابات الكولومبية قد قامت بقتل لاعب المنتخب الكولومبي أندريس اسكوبار عام 94 في مدينة ميديلين الكولومبية بـ 6 طلقات على جسده بسبب خطأ له في مباراة منتخبه كولومبيا أمام الولايات المتحدة والتي أخرجت المنتخب الكولومبي من كأس العالم عام 1994.

وتشتهر كولومبيا بالمراهنات بملايين الدولارات في كرة القدم من قِبل عصابات تجار المخدرات وبالأخص تجارة مخدر الكوكايين، كما تعد "كولومبيا" أكبر منتج رئيس في العالم لمخدر الكوكايين، بنسبة صادرات بلغت 95 % نحو الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، باعتبارها أكبر مستهلك له في العالم.

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