النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدينة ثرمداء تزف الفائزين بجائزة "الحريص" لحفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي

بحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات

أقيم حفل جائزة "الحريص" للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم على مسرح قاعة الشيخ إبراهيم العنقري -رحمه الله- بثرمداء، على شرف محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، وبحضور رئيس جمعية ثرمداء الخيرية الشيخ سليمان الدخيل، ونائب الرئيس البريد السعودي للموارد البشرية عبدالله اليوسف، وراعي الجائزة الوجيه العميد عبدالله محمد الحريص، ونائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بشقراء الشيخ جماز الجماز، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله الفرحان، والدكتور عبدالعزيز اليوسف ومستشار المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء أحمد محمد السعدي، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات وعدد من سيدات المجتمع.

بدأ الحفل بتقديم وكيل متوسطة وثانوية ثرمداء محمد فهد الدعجاني، والطالب عبدالله عبدالعزيز الحامد من ثانوية ثرمداء، وكانت البداية بآيات من الذكر الحكيم من تقديم الطالب سلطان إبراهيم اليوسف.

وتحدث رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله ناصر الفرحان عن نشاطات الجمعية وعن المبادرات، شاكراً عبدالله الحريص على تقديم هذه الجائزة التي تسهم في تشجيع أبناء وبنات مدينة ثرمداء.

وبعد ذلك استمع الحضور إلى نماذج من تلاوة أحد الطلاب الحافظين الفائزين بالجائزة، ثم كلمة المتفوقين والمتفوقات قدمها الطالب بكري عبدالكريم عزيزي من ثانوية ثرمداء، ثم كلمة جمعية تحفيظ القرآن الكريم لشيخ جماز الجماز، فكلمة راعي الجائزة الوجيه عبدالله محمد الحريص شكر فيها محافظ مرات على رعايته وحضوره وتشريفه لحفل الجائزة، موضحاً أن هذه الجائزة تأتي انطلاقاً من توجهات القيادة الحكيمة في الاهتمام بأبناء الوطن وتشجيعهم.

وتشرف محافظ مرات وراعي الجائزة بتسليم الجوائز على الفائزين، وفي نهاية الحفل تم تقديم درع لمحافظ مرات وكذلك درع من الجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء إلى الوجيه عبدالله الحريص على جهوده في تشجيع أبناء مدينة ثرمداء من خلال هذه الجائزة القيمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدينة ثرمداء تزف الفائزين بجائزة "الحريص" لحفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي
سبق

أقيم حفل جائزة "الحريص" للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم على مسرح قاعة الشيخ إبراهيم العنقري -رحمه الله- بثرمداء، على شرف محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، وبحضور رئيس جمعية ثرمداء الخيرية الشيخ سليمان الدخيل، ونائب الرئيس البريد السعودي للموارد البشرية عبدالله اليوسف، وراعي الجائزة الوجيه العميد عبدالله محمد الحريص، ونائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بشقراء الشيخ جماز الجماز، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله الفرحان، والدكتور عبدالعزيز اليوسف ومستشار المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء أحمد محمد السعدي، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات وعدد من سيدات المجتمع.

بدأ الحفل بتقديم وكيل متوسطة وثانوية ثرمداء محمد فهد الدعجاني، والطالب عبدالله عبدالعزيز الحامد من ثانوية ثرمداء، وكانت البداية بآيات من الذكر الحكيم من تقديم الطالب سلطان إبراهيم اليوسف.

وتحدث رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله ناصر الفرحان عن نشاطات الجمعية وعن المبادرات، شاكراً عبدالله الحريص على تقديم هذه الجائزة التي تسهم في تشجيع أبناء وبنات مدينة ثرمداء.

وبعد ذلك استمع الحضور إلى نماذج من تلاوة أحد الطلاب الحافظين الفائزين بالجائزة، ثم كلمة المتفوقين والمتفوقات قدمها الطالب بكري عبدالكريم عزيزي من ثانوية ثرمداء، ثم كلمة جمعية تحفيظ القرآن الكريم لشيخ جماز الجماز، فكلمة راعي الجائزة الوجيه عبدالله محمد الحريص شكر فيها محافظ مرات على رعايته وحضوره وتشريفه لحفل الجائزة، موضحاً أن هذه الجائزة تأتي انطلاقاً من توجهات القيادة الحكيمة في الاهتمام بأبناء الوطن وتشجيعهم.

وتشرف محافظ مرات وراعي الجائزة بتسليم الجوائز على الفائزين، وفي نهاية الحفل تم تقديم درع لمحافظ مرات وكذلك درع من الجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء إلى الوجيه عبدالله الحريص على جهوده في تشجيع أبناء مدينة ثرمداء من خلال هذه الجائزة القيمة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
04:20 PM

مدينة ثرمداء تزف الفائزين بجائزة "الحريص" لحفظ القرآن الكريم والتفوق العلمي

بحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

أقيم حفل جائزة "الحريص" للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم على مسرح قاعة الشيخ إبراهيم العنقري -رحمه الله- بثرمداء، على شرف محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين، وبحضور رئيس جمعية ثرمداء الخيرية الشيخ سليمان الدخيل، ونائب الرئيس البريد السعودي للموارد البشرية عبدالله اليوسف، وراعي الجائزة الوجيه العميد عبدالله محمد الحريص، ونائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بشقراء الشيخ جماز الجماز، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله الفرحان، والدكتور عبدالعزيز اليوسف ومستشار المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة شقراء أحمد محمد السعدي، وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات وعدد من سيدات المجتمع.

بدأ الحفل بتقديم وكيل متوسطة وثانوية ثرمداء محمد فهد الدعجاني، والطالب عبدالله عبدالعزيز الحامد من ثانوية ثرمداء، وكانت البداية بآيات من الذكر الحكيم من تقديم الطالب سلطان إبراهيم اليوسف.

وتحدث رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبدالله ناصر الفرحان عن نشاطات الجمعية وعن المبادرات، شاكراً عبدالله الحريص على تقديم هذه الجائزة التي تسهم في تشجيع أبناء وبنات مدينة ثرمداء.

وبعد ذلك استمع الحضور إلى نماذج من تلاوة أحد الطلاب الحافظين الفائزين بالجائزة، ثم كلمة المتفوقين والمتفوقات قدمها الطالب بكري عبدالكريم عزيزي من ثانوية ثرمداء، ثم كلمة جمعية تحفيظ القرآن الكريم لشيخ جماز الجماز، فكلمة راعي الجائزة الوجيه عبدالله محمد الحريص شكر فيها محافظ مرات على رعايته وحضوره وتشريفه لحفل الجائزة، موضحاً أن هذه الجائزة تأتي انطلاقاً من توجهات القيادة الحكيمة في الاهتمام بأبناء الوطن وتشجيعهم.

وتشرف محافظ مرات وراعي الجائزة بتسليم الجوائز على الفائزين، وفي نهاية الحفل تم تقديم درع لمحافظ مرات وكذلك درع من الجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء إلى الوجيه عبدالله الحريص على جهوده في تشجيع أبناء مدينة ثرمداء من خلال هذه الجائزة القيمة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,816
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,780
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,415

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة