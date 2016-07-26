الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة

ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا

تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على نظيره "إليريا ليوبليانا السلوفيني" بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الثاني للأزرق، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا، تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

أحرز أهداف الهلال الثلاثي "محمد كنو، صالح الشهري وموسى ماريغا" .

من جهة ثانية منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" كل أعضاء الفريق راحة يوم غد الاثنين ، نظير المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

وتقرر أن يلاقي الفريق يوم الجمعة الثلاثون من الشهر الجاري نظيره "هيرتا برلين الألماني" وديًا؛ وذلك بدلاً عن فريق "إيبار الإسباني" .



ويلتحق الثنائي "جوستافو كويلار وأندري كاريلو"، الثلاثاء المقبل، بمعسكر الفريق في النمسا؛ بعد تمتعهما بإجازة؛ نظير مشاركتهما في بطولة كوبا أمريكا مع منتخبي بلديهما.

