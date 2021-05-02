النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم

النيران اندلعت في سيارتَي إطفاء بسبب انفجارات كبيرة

شهدت مدينة قم الإيرانية، الأحد، حريقاً ضخماً اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وبعد ساعات من اندلاعه، أعلن متحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بمحافظة قم حميد كريمي؛ إخماد الحريق الهائل دون وقوع خسائر بشرية.

ووفق موقع "الحرة" قال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (فارس)، إن النيران "اندلعت النيران في سيارتَي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة"، مضيفاً أن "اثنين من رجال الإطفاء أُصيبا بجروح خطيرة".

وأوضح أنه نظراً لحجم الحرائق والانفجارات، تمّ إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية، وتابع: "حالياً تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، التي لو اشتعلت النيران فيها لكنا قد شهدنا حادثاً واسع النطاق في المنطقة الصناعية".

وأشار إلى إرسال 20 آلية و150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم
سبق

شهدت مدينة قم الإيرانية، الأحد، حريقاً ضخماً اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وبعد ساعات من اندلاعه، أعلن متحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بمحافظة قم حميد كريمي؛ إخماد الحريق الهائل دون وقوع خسائر بشرية.

ووفق موقع "الحرة" قال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (فارس)، إن النيران "اندلعت النيران في سيارتَي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة"، مضيفاً أن "اثنين من رجال الإطفاء أُصيبا بجروح خطيرة".

وأوضح أنه نظراً لحجم الحرائق والانفجارات، تمّ إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية، وتابع: "حالياً تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، التي لو اشتعلت النيران فيها لكنا قد شهدنا حادثاً واسع النطاق في المنطقة الصناعية".

وأشار إلى إرسال 20 آلية و150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:57 PM

إيران.. حريق ضخم في مصنع للكيماويات بمدينة قم

النيران اندلعت في سيارتَي إطفاء بسبب انفجارات كبيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,379

شهدت مدينة قم الإيرانية، الأحد، حريقاً ضخماً اندلع في مصنع للكيماويات، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وبعد ساعات من اندلاعه، أعلن متحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق بمحافظة قم حميد كريمي؛ إخماد الحريق الهائل دون وقوع خسائر بشرية.

ووفق موقع "الحرة" قال المتحدث، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (فارس)، إن النيران "اندلعت النيران في سيارتَي إطفاء بسبب وقوع انفجارات كبيرة"، مضيفاً أن "اثنين من رجال الإطفاء أُصيبا بجروح خطيرة".

وأوضح أنه نظراً لحجم الحرائق والانفجارات، تمّ إخلاء قسم من المصانع في المنطقة الصناعية، وتابع: "حالياً تم إطفاء الحريق ولم يسمح بانتشار النيران إلى الخزانات الأخرى، التي لو اشتعلت النيران فيها لكنا قد شهدنا حادثاً واسع النطاق في المنطقة الصناعية".

وأشار إلى إرسال 20 آلية و150 إطفائياً إلى الموقع بسبب انتشار الحريق وحدوث انفجارات متتالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,520
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة