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بومبيو: "واثق للغاية" في نجاح فكرة "التحالف البحري" بالخليج العربي

لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة المتكررة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج العربي؛ على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.

وكان "بومبيو" يتحدث في سيدني خلال زيارة له مع وزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" كانت الولايات المتحدة قد طلبت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركة في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف، بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بومبيو: "واثق للغاية" في نجاح فكرة "التحالف البحري" بالخليج العربي
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج العربي؛ على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.

وكان "بومبيو" يتحدث في سيدني خلال زيارة له مع وزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" كانت الولايات المتحدة قد طلبت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركة في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف، بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
09:11 AM

بومبيو: "واثق للغاية" في نجاح فكرة "التحالف البحري" بالخليج العربي

لحماية الملاحة في مضيق هرمز بعد الاعتداءات الإيرانية الأخيرة المتكررة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج العربي؛ على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.

وكان "بومبيو" يتحدث في سيدني خلال زيارة له مع وزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" كانت الولايات المتحدة قد طلبت من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركة في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف، بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.

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