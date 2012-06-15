"سعد" ينير منزل "السبيعي"

رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز.
"سبق" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه.
رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز.
"سبق" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه.
رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز.
"سبق" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه.
رزق سعود بن سعد بن نور السبيعي بمولود اتفق وحرمه على تسميته (سعد) لينضم إلى شقيقتيه: ريم وروز.
"سبق" تبارك للسبيعي بالمولود الجديد، وتسأل الله أن يكون من مواليد السعادة ويقر به أعين والديه.