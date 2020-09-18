معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت تستقبل المستجدين

للمشاركة ضمن فعاليات الدورة التأهيلية للفرد الأساسي

استقبلت معاهد ومراكز تدريب قوات أمن المنشآت بوزارة الداخلية في كل من: "منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية"، اليوم، الطلاب المستجدين في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالقوات.

واستكملت المعاهد استقبال الطلبة المستجدين وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وسيتلقى المستجدون خلال الدورة المهارات الأمنية اللازمة؛ لينضموا بعدها مع زملائهم، إلى ميادين الشرف لخدمة دينهم ثم قيادتهم ووطنهم.