النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم

فيما أدخل الفيروس 3402 إصابة جديدة إلى قائمته بالمملكة المتحدة

سجلت البرازيل 70238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و2922 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12910082, بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 328206.

في الغضون سجلت فرنسا 46,677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و301 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات 4,741,759، فيما بلغ إجمالي عدد الوفَيات 96,308.

إلى هذا سجلت المملكة المتحدة 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و52 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,353,668، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,816 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم
سبق

سجلت البرازيل 70238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و2922 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12910082, بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 328206.

في الغضون سجلت فرنسا 46,677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و301 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات 4,741,759، فيما بلغ إجمالي عدد الوفَيات 96,308.

إلى هذا سجلت المملكة المتحدة 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و52 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,353,668، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,816 وفاة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:29 AM

إصابات كورونا بالبرازيل وفرنسا تتجاوز الـ116 ألف حالة خلال يوم

فيما أدخل الفيروس 3402 إصابة جديدة إلى قائمته بالمملكة المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
105

سجلت البرازيل 70238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و2922 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12910082, بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 328206.

في الغضون سجلت فرنسا 46,677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و301 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات 4,741,759، فيما بلغ إجمالي عدد الوفَيات 96,308.

إلى هذا سجلت المملكة المتحدة 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و52 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,353,668، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,816 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,787
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,904
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,063

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة