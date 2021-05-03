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"تصفية": بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية

من أصل 250 قطعة في محافظة الأحساء

أكدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية.

وقالت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم: إن اللجنة أكملت اليوم بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية في محافظة الأحساء ومجموعها 250 قطعة.

وأشارت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إلى أنها باعت القطع المتبقية من مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها 90079.02م2.

وتابعت: تم بيع القطع المتبقية من مساهمة النخيل بمنطقة مكة المكرمة البالغة 507 قطع.

يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد على عشرة مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية": بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية
سبق

أكدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية.

وقالت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم: إن اللجنة أكملت اليوم بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية في محافظة الأحساء ومجموعها 250 قطعة.

وأشارت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إلى أنها باعت القطع المتبقية من مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها 90079.02م2.

وتابعت: تم بيع القطع المتبقية من مساهمة النخيل بمنطقة مكة المكرمة البالغة 507 قطع.

يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد على عشرة مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:46 PM

"تصفية": بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية

من أصل 250 قطعة في محافظة الأحساء

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
674

أكدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية.

وقالت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم: إن اللجنة أكملت اليوم بيع القطع المتبقية من مساهمة مخطط الشهابية في محافظة الأحساء ومجموعها 250 قطعة.

وأشارت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إلى أنها باعت القطع المتبقية من مساهمة مدن الشروق في مدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها 90079.02م2.

وتابعت: تم بيع القطع المتبقية من مساهمة النخيل بمنطقة مكة المكرمة البالغة 507 قطع.

يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد على عشرة مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.

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