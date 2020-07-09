النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبها.. انتشال جثة مواطن سقط من موقع مرتفع بالسودة

سقط من أحد المرتفعات في موقع شديد الوعورة

تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بأبها، من انتشال جثة مواطن سقط من أحد المرتفعات بمركز السودة في موقع شديد الوعورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن فِرَق الإنقاذ ترجلت واستمرت في النزول للموقع لمسافة تزيد انحدارًا على 4 كيلومترات، حتى وصلت إلى الجثة والصعود بها في ظروف مكانية صعبة بين الصخور، وجرى تسليمها للجهات المختصة.

وشدد النقيب محمد السـيد على الجميع، بأهمية توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، أو الحواف الصخرية، وضرورة متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي التابعة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

الدفاع المدني أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبها.. انتشال جثة مواطن سقط من موقع مرتفع بالسودة
سبق

تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بأبها، من انتشال جثة مواطن سقط من أحد المرتفعات بمركز السودة في موقع شديد الوعورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن فِرَق الإنقاذ ترجلت واستمرت في النزول للموقع لمسافة تزيد انحدارًا على 4 كيلومترات، حتى وصلت إلى الجثة والصعود بها في ظروف مكانية صعبة بين الصخور، وجرى تسليمها للجهات المختصة.

وشدد النقيب محمد السـيد على الجميع، بأهمية توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، أو الحواف الصخرية، وضرورة متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي التابعة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
08:24 AM

أبها.. انتشال جثة مواطن سقط من موقع مرتفع بالسودة

سقط من أحد المرتفعات في موقع شديد الوعورة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
208

تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بأبها، من انتشال جثة مواطن سقط من أحد المرتفعات بمركز السودة في موقع شديد الوعورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن فِرَق الإنقاذ ترجلت واستمرت في النزول للموقع لمسافة تزيد انحدارًا على 4 كيلومترات، حتى وصلت إلى الجثة والصعود بها في ظروف مكانية صعبة بين الصخور، وجرى تسليمها للجهات المختصة.

وشدد النقيب محمد السـيد على الجميع، بأهمية توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري، وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة، أو الحواف الصخرية، وضرورة متابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي التابعة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,670
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,925
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,677
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,903

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة