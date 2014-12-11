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"الحميدان": الميزانية تحمل الكثير للوطن والمواطن والإنفاق بسخاء على مشاريع التنمية

قال إنها عكست الخطط والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق كفاءة الإنفاق

أكد مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، أن ميزانية السعودية الجديدة للعام المالي 2020 تحمل معها بشائر الخير والنماء والبهجة والتفاؤل.. مشيرًا إلى أن ما تضمنته من مشروعات ضخمة يؤكد مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواصلة الإنفاق بسخاء من أجل رفاهية المواطن، وتأمين سبل السعادة والعيش الرغيد كافة.

وأضاف بأن الميزانية الجديدة عكست الخطط والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة الإنفاق، ودعم الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادرها البديلة، وإطلاق مجموعة الإصلاحات التنظيمية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإطلاق الكثير من المبادرات المنسجمة مع أهداف وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشار "الحميدان" إلى الدعم الكبير والعناية الفائقة التي يلقاها التعليم العام والجامعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، من منطلق الاهتمام ببناء الإنسان الذي يُعد هو محور التنمية وأساسها الأول.. وما حظي به ذلك القطاع من اعتماد مبلغ 193 مليار ريال في ميزانية العام الحالي يؤكد أولوية ذلك القطاع من الاهتمام والرعاية والدعم ضمن خطط واستراتيجيات الدولة.

وفي ختام تصريحه سأل "الحميدان" اللهَ أن يحفظ ولاة الأمر لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على البلاد نعمة الرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

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"الحميدان": الميزانية تحمل الكثير للوطن والمواطن والإنفاق بسخاء على مشاريع التنمية
سبق

أكد مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، أن ميزانية السعودية الجديدة للعام المالي 2020 تحمل معها بشائر الخير والنماء والبهجة والتفاؤل.. مشيرًا إلى أن ما تضمنته من مشروعات ضخمة يؤكد مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواصلة الإنفاق بسخاء من أجل رفاهية المواطن، وتأمين سبل السعادة والعيش الرغيد كافة.

وأضاف بأن الميزانية الجديدة عكست الخطط والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة الإنفاق، ودعم الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادرها البديلة، وإطلاق مجموعة الإصلاحات التنظيمية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإطلاق الكثير من المبادرات المنسجمة مع أهداف وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشار "الحميدان" إلى الدعم الكبير والعناية الفائقة التي يلقاها التعليم العام والجامعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، من منطلق الاهتمام ببناء الإنسان الذي يُعد هو محور التنمية وأساسها الأول.. وما حظي به ذلك القطاع من اعتماد مبلغ 193 مليار ريال في ميزانية العام الحالي يؤكد أولوية ذلك القطاع من الاهتمام والرعاية والدعم ضمن خطط واستراتيجيات الدولة.

وفي ختام تصريحه سأل "الحميدان" اللهَ أن يحفظ ولاة الأمر لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على البلاد نعمة الرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
10:26 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:58 AM

"الحميدان": الميزانية تحمل الكثير للوطن والمواطن والإنفاق بسخاء على مشاريع التنمية

قال إنها عكست الخطط والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق كفاءة الإنفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، أن ميزانية السعودية الجديدة للعام المالي 2020 تحمل معها بشائر الخير والنماء والبهجة والتفاؤل.. مشيرًا إلى أن ما تضمنته من مشروعات ضخمة يؤكد مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواصلة الإنفاق بسخاء من أجل رفاهية المواطن، وتأمين سبل السعادة والعيش الرغيد كافة.

وأضاف بأن الميزانية الجديدة عكست الخطط والتوجهات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة الإنفاق، ودعم الإيرادات غير النفطية، وتنويع مصادرها البديلة، وإطلاق مجموعة الإصلاحات التنظيمية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإطلاق الكثير من المبادرات المنسجمة مع أهداف وبرامج الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشار "الحميدان" إلى الدعم الكبير والعناية الفائقة التي يلقاها التعليم العام والجامعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، من منطلق الاهتمام ببناء الإنسان الذي يُعد هو محور التنمية وأساسها الأول.. وما حظي به ذلك القطاع من اعتماد مبلغ 193 مليار ريال في ميزانية العام الحالي يؤكد أولوية ذلك القطاع من الاهتمام والرعاية والدعم ضمن خطط واستراتيجيات الدولة.

وفي ختام تصريحه سأل "الحميدان" اللهَ أن يحفظ ولاة الأمر لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على البلاد نعمة الرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

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