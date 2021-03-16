الجزائر تعلن التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا

الأردن تتخذ إجراءات الرعاية الصحية للاجئين السوريين داخل المخيمات

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن اتخاذ هذا القرار جاء بأمر من الرئيس الجزائري، وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، وذلك من أجل الحد من تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى تحديد 17 مارس الجاري تاريخاً لبدء سريان هذا القرار، الذي سيكون مرفقاً بترتيبات لإجلاء المواطنين الجزائريين الزائرين في فرنسا.

وأحصت وزارة الصحة الجزائرية اليوم 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 48 حالة، تسبب فيها مغتربون جزائريون في فرنسا زاروا الجزائر مؤخراً.

ومن جانب آخر، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، أنها اتخذت بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل مخيمات اللجوء بالأردن.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية، أنها منعت الزيارات والخروج من المخيمات ومنع الاختلاط، حرصاً على سلامتهم وتفادياً لأية أخطار قد تهدد صحتهم وتماشياً مع أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الخصوص.