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"الوسمي" تقف على سير الدراسة في عدد من مدارس البنات بالمهد

للاطمئنان على العملية التربوية وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الطالبات

وقفت المساعدة للشؤون التعليمية لمدير تعليم المهد أميرة حمود الوسمي، على سير الدراسة في عدد من مدارس البنات بالمحافظة؛ للاطمئنان على العملية التربوية.

وتابعت "الوسمي" توزيع المقررات على جميع الطالبات، وكذلك التأكد من تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الطالبات في المدارس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وتفعيل المدارس للبرامج المدرجة في الخطط للأقسام والإدارات التي تم اعتمادها مسبقاً؛ لتضمن انطلاقة عام دراسي جادّ من أول يوم دراسي حافلاً بالعطاء والتميز.

وأشادت "الوسمي" بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة؛ للاستعداد لتذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه قائدات المدارس والميدان التربوي؛ مؤكدة على الانضباط المدرسي والحرص والعمل على تحقيق المخرج النوعي للمدرسة؛ متمنية للجميع مزيداً من العطاء.

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"الوسمي" تقف على سير الدراسة في عدد من مدارس البنات بالمهد
سبق

وقفت المساعدة للشؤون التعليمية لمدير تعليم المهد أميرة حمود الوسمي، على سير الدراسة في عدد من مدارس البنات بالمحافظة؛ للاطمئنان على العملية التربوية.

وتابعت "الوسمي" توزيع المقررات على جميع الطالبات، وكذلك التأكد من تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الطالبات في المدارس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وتفعيل المدارس للبرامج المدرجة في الخطط للأقسام والإدارات التي تم اعتمادها مسبقاً؛ لتضمن انطلاقة عام دراسي جادّ من أول يوم دراسي حافلاً بالعطاء والتميز.

وأشادت "الوسمي" بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة؛ للاستعداد لتذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه قائدات المدارس والميدان التربوي؛ مؤكدة على الانضباط المدرسي والحرص والعمل على تحقيق المخرج النوعي للمدرسة؛ متمنية للجميع مزيداً من العطاء.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:02 AM

"الوسمي" تقف على سير الدراسة في عدد من مدارس البنات بالمهد

للاطمئنان على العملية التربوية وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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وقفت المساعدة للشؤون التعليمية لمدير تعليم المهد أميرة حمود الوسمي، على سير الدراسة في عدد من مدارس البنات بالمحافظة؛ للاطمئنان على العملية التربوية.

وتابعت "الوسمي" توزيع المقررات على جميع الطالبات، وكذلك التأكد من تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الطالبات في المدارس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وتفعيل المدارس للبرامج المدرجة في الخطط للأقسام والإدارات التي تم اعتمادها مسبقاً؛ لتضمن انطلاقة عام دراسي جادّ من أول يوم دراسي حافلاً بالعطاء والتميز.

وأشادت "الوسمي" بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة؛ للاستعداد لتذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه قائدات المدارس والميدان التربوي؛ مؤكدة على الانضباط المدرسي والحرص والعمل على تحقيق المخرج النوعي للمدرسة؛ متمنية للجميع مزيداً من العطاء.

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