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صاحب أغاني "غريندايزر" و"جزيرة الكنز".. وفاة المطرب اللبناني سامي كلارك

كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة وخضع عام 2019 لجراحة بالقلب

توفي المغني اللبناني، سامي كلارك، الأحد، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات، التي حققت بعضها نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في ثمانينات القرن الماضي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سامي كلارك توفي فجرًا في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالج بسبب مشكلة في القلب.

وكان كلارك يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع عام 2019 لجراحة القلب المفتوح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وُلد سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت، في مايو 1948.

أما التحاقه بمجال الموسيقى فكان في أواخر ستينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، من دون التخرج منها.

وانطلق في بداية مسيرته بالأغاني الغربية، ونجح في تحقيق شهرة خصوصًا، بفضل تعاونه مع المؤلف الموسيقي إلياس الرحباني، الذي منحه فرصة المشاركة في عدة مهرجانات عالمية.

وفي رصيد كلارك مئات الأغنيات، تنوعت بين أنماط مختلفة منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال.

كما غنى بلغات كثيرة، بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.

لكن انتشار كلارك القوي في العالم العربي يعود خصوصًا لغنائه شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاحًا كبيرًا في الثمانينيات ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها "غريندايزر" الذي غنى له أغنية المقدمة والنهاية، و"جزيرة الكنز"، إضافة إلى بعض الإعلانات.

ويزخر سجله بجوائز كثيرة من مهرجانات موسيقية عالمية في بلدان، من بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.

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صاحب أغاني "غريندايزر" و"جزيرة الكنز".. وفاة المطرب اللبناني سامي كلارك
سبق

توفي المغني اللبناني، سامي كلارك، الأحد، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات، التي حققت بعضها نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في ثمانينات القرن الماضي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سامي كلارك توفي فجرًا في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالج بسبب مشكلة في القلب.

وكان كلارك يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع عام 2019 لجراحة القلب المفتوح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وُلد سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت، في مايو 1948.

أما التحاقه بمجال الموسيقى فكان في أواخر ستينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، من دون التخرج منها.

وانطلق في بداية مسيرته بالأغاني الغربية، ونجح في تحقيق شهرة خصوصًا، بفضل تعاونه مع المؤلف الموسيقي إلياس الرحباني، الذي منحه فرصة المشاركة في عدة مهرجانات عالمية.

وفي رصيد كلارك مئات الأغنيات، تنوعت بين أنماط مختلفة منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال.

كما غنى بلغات كثيرة، بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.

لكن انتشار كلارك القوي في العالم العربي يعود خصوصًا لغنائه شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاحًا كبيرًا في الثمانينيات ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها "غريندايزر" الذي غنى له أغنية المقدمة والنهاية، و"جزيرة الكنز"، إضافة إلى بعض الإعلانات.

ويزخر سجله بجوائز كثيرة من مهرجانات موسيقية عالمية في بلدان، من بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:04 PM

صاحب أغاني "غريندايزر" و"جزيرة الكنز".. وفاة المطرب اللبناني سامي كلارك

كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة وخضع عام 2019 لجراحة بالقلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي المغني اللبناني، سامي كلارك، الأحد، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات، التي حققت بعضها نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في ثمانينات القرن الماضي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن سامي كلارك توفي فجرًا في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالج بسبب مشكلة في القلب.

وكان كلارك يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع عام 2019 لجراحة القلب المفتوح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وُلد سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت، في مايو 1948.

أما التحاقه بمجال الموسيقى فكان في أواخر ستينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت، من دون التخرج منها.

وانطلق في بداية مسيرته بالأغاني الغربية، ونجح في تحقيق شهرة خصوصًا، بفضل تعاونه مع المؤلف الموسيقي إلياس الرحباني، الذي منحه فرصة المشاركة في عدة مهرجانات عالمية.

وفي رصيد كلارك مئات الأغنيات، تنوعت بين أنماط مختلفة منها العاطفي والوطني وأغنيات الأطفال.

كما غنى بلغات كثيرة، بينها الفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية.

لكن انتشار كلارك القوي في العالم العربي يعود خصوصًا لغنائه شارات مسلسلات كرتونية حققت نجاحًا كبيرًا في الثمانينيات ولا تزال تتردد حتى اليوم، أبرزها "غريندايزر" الذي غنى له أغنية المقدمة والنهاية، و"جزيرة الكنز"، إضافة إلى بعض الإعلانات.

ويزخر سجله بجوائز كثيرة من مهرجانات موسيقية عالمية في بلدان، من بينها ألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.

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