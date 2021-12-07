بالصور .. ولي العهد يغادر العاصمة مسقط وسلطان عُمان في مقدمة مودعيه

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سلطنة عُمان اليوم.

وكان في وداعه لدى مغادرته قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

كما كان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص، السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، والفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، وفيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي.