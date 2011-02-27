وكيل إمارة جازان يتقدم المصلين على الجندي أول "فهد أبو طيرة"

استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي بالمنطقة

أدى وكيل إمارة منطقة جازان، محمد بن سعيد الحجري، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الأميرة صيته بمدينة جيزان، صلاة الميت على أحد منسوبي حرس الحدود، الجندي أول فهد بن إبراهيم علي أبو طيرة، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة نقل "الحجري"، تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد الجندي أول فهد أبوطيرة، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة، العديد من المسؤولين والمشايخ والأهالي .