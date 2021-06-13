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بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية وتستمر لـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.

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بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:57 AM

بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية وتستمر لـ 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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1,752

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.

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