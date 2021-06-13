بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح
تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية وتستمر لـ 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.
بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-13
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
09:57 AM
بعد هطولات السبت.. عسير على موعد مع حالة سحب ورياح
تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية وتستمر لـ 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: النماص وتنومة ورجال ألمع ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وكانت قد هطلت أمس أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات محايل عسير، ومراكز: حسوة والجرف وسنومة وتهامتَي بللحمر وبللسمر.