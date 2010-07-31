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وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج "حج بسلام وأمان"

يتضمن تنظيم محاضرتين في يوم النحر لتوعية الحجاج

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ البرنامج الدعوي " حج بسلام وأمان "، الذي تنفذه الوزارة، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، يومياً طيلة أيام الحج.

يأتي ذلك ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عبر التطبيقات الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وسيشهد اليوم تنظيم محاضرتين عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية الرسمية بمنصة باليوتيوب، الأولى تقام في الساعة الخامسة عصراً يلقيها عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" والمحاضرة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساءً يلقيها الدكتور خالد بن صالح الجنيدي بعنوان "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم".

وتتنوع موضوعات البرامج حيث تشتمل على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، وأثر الحج على المسلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج "حج بسلام وأمان"
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ البرنامج الدعوي " حج بسلام وأمان "، الذي تنفذه الوزارة، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، يومياً طيلة أيام الحج.

يأتي ذلك ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عبر التطبيقات الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وسيشهد اليوم تنظيم محاضرتين عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية الرسمية بمنصة باليوتيوب، الأولى تقام في الساعة الخامسة عصراً يلقيها عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" والمحاضرة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساءً يلقيها الدكتور خالد بن صالح الجنيدي بعنوان "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم".

وتتنوع موضوعات البرامج حيث تشتمل على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، وأثر الحج على المسلم.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
04:07 PM

وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج "حج بسلام وأمان"

يتضمن تنظيم محاضرتين في يوم النحر لتوعية الحجاج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ البرنامج الدعوي " حج بسلام وأمان "، الذي تنفذه الوزارة، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، يومياً طيلة أيام الحج.

يأتي ذلك ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدعوية المتنوعة المتزامنة مع حج هذا العام الاستثنائي عبر التطبيقات الإلكترونية لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وسيشهد اليوم تنظيم محاضرتين عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية الرسمية بمنصة باليوتيوب، الأولى تقام في الساعة الخامسة عصراً يلقيها عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي بعنوان "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" والمحاضرة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساءً يلقيها الدكتور خالد بن صالح الجنيدي بعنوان "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم".

وتتنوع موضوعات البرامج حيث تشتمل على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، "وكذلك جعلناكم أمة وسطا"، وأثر الحج على المسلم.

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