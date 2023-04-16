قطر تسجل 392 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ4103

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 9 حالات من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 9 حالات من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.قطر فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 9 حالات من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الخميس عن تسجيل 392 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4103 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 9 حالات من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 415 حالة.