النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق .. إصابة 7 محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد

أمرت السلطات بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة

أُصيب 7 محتجين خلال مصادمات مع قوات الأمن في وسط بغداد، اليوم السبت، في أثناء قيام قوات مكافحة الشغب العراقية بمحاولة اقتحام ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكر التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية، أن السلطات العراقية تُزيل الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وأمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي، إن القوات الأمنية ستُعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.

واندلعت في العراق، مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

واقتحمت أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسبّبت في حرق عددٍ من خيام المعتصمين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق .. إصابة 7 محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد
سبق

أُصيب 7 محتجين خلال مصادمات مع قوات الأمن في وسط بغداد، اليوم السبت، في أثناء قيام قوات مكافحة الشغب العراقية بمحاولة اقتحام ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكر التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية، أن السلطات العراقية تُزيل الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وأمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي، إن القوات الأمنية ستُعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.

واندلعت في العراق، مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

واقتحمت أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسبّبت في حرق عددٍ من خيام المعتصمين.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
01:16 PM

العراق .. إصابة 7 محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن في بغداد

أمرت السلطات بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
478

أُصيب 7 محتجين خلال مصادمات مع قوات الأمن في وسط بغداد، اليوم السبت، في أثناء قيام قوات مكافحة الشغب العراقية بمحاولة اقتحام ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ذكر التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية، أن السلطات العراقية تُزيل الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وأمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي، إن القوات الأمنية ستُعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.

واندلعت في العراق، مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

واقتحمت أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عدداً كبيراً من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسبّبت في حرق عددٍ من خيام المعتصمين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,339
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,169
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,604
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,269

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة