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لبناء علاقة تكاملية.. النائب العام يوقّع اتفاقية تعاون مع وزير الصحة

تشمل عدة مجالات من بينها تطوير إجراءات الضبط والاستدلال

وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، اتفاقية "تعاون مشترك".

وجاءت الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بنّاء بين النيابة العامة ووزارة الصحة، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية.

وقد عقدت اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين, والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.

وتتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة.

وتم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الكادر البشري.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة والوفد المرافق لوزير الصحة.

النائب العام يوقّع اتفاقية تعاون وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لبناء علاقة تكاملية.. النائب العام يوقّع اتفاقية تعاون مع وزير الصحة
سبق

وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، اتفاقية "تعاون مشترك".

وجاءت الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بنّاء بين النيابة العامة ووزارة الصحة، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية.

وقد عقدت اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين, والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.

وتتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة.

وتم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الكادر البشري.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة والوفد المرافق لوزير الصحة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
03:22 PM

لبناء علاقة تكاملية.. النائب العام يوقّع اتفاقية تعاون مع وزير الصحة

تشمل عدة مجالات من بينها تطوير إجراءات الضبط والاستدلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، اتفاقية "تعاون مشترك".

وجاءت الاتفاقية حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بنّاء بين النيابة العامة ووزارة الصحة، وسعياً لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك في آليات العمل بينهما، وتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك مستمر، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي لكل منهما.

وجاء توقيع اتفاقية التعاون في عدة مجالات تتمحور في تطوير إجراءات الضبط والاستدلال، وتحديد متطلبات استكمال الملفات المحالة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، والتنسيق بشأن الأوامر المتعلقة بالإجراءات التحفظية والاحترازية.

وقد عقدت اتفاقية تدريب مشتركة بين الطرفين, والربط الإلكتروني وتسريع عملية التعاون التقني، بالإضافة إلى وضع بروتوكول عمل شامل بين الجهات ذات الاختصاص، وتطوير إجراءات إصدار التقارير المخبرية بما يحقق السرعة والجودة، وتطوير إجراءات إصدار التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة من حيث البناء والصياغة الجنائية والترجمة العلمية، وبحث وتطوير ضوابط إدخال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو لها تأثير عقلي للقادمين إلى المملكة.

وتتمحور مجالات الاتفاقية في دعم الدراسات البحثية المشتركة وتبادل المعلومات الإحصائية في القضايا ذات الاختصاص، والتعاون بين الجهتين في تبادل الخبرات حسب الأنظمة المتبعة، والمشاركة في تطوير الأنظمة ذات العلاقة والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات المختصة.

وتم التنسيق بشأن اختصاص لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية، والتنسيق فيما يستجد من ممارسات خاطئة تتعلق باختصاص وزارة الصحة والنيابة العامة.

ويأتي توقيع المذكرة تحقيقاً للأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة وما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الكادر البشري.

وحضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة والوفد المرافق لوزير الصحة.

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