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برئاسة "هلا التويجري".. مجلس شؤون الأسرة يعقد الاجتماع الثاني للجانه بالمناطق

بحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة بالمملكة

عقد مجلس شؤون الأسرة، أمس، الاجتماع الثاني لرؤساء لجان شؤون الأسرة بالمناطق، برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، وحضور رؤساء اللجان بالمناطق، وذلك ضمن الخطة العامة للمجلس التي تهدف إلى تفعيل دور لجان شؤون الأسرة في المناطق، وإشراكهم في العملية التنموية والتنفيذية للبرامج والمبادرات، التي تستهدف تنمية الأسرة في مناطق المملكة، واطلاعهم على المستجدات، وبحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة في مناطق المملكة.

وبحث اللقاء الذي شارك فيه 13 رئيسًا يمثلون جميع مناطق المملكة، عددًا من الموضوعات، تشمل عرض مبادرات وبرامج الخطة الاستراتيجية، ومشروع الحملة التوعوية لتفعيل دور الأسرة خلال فترة الدراسة "عن بعد"، وإطلاق دليل عمل رؤساء اللجان، إضافة إلى عرض مبادرة الخارطة الحرارية التي تهدف إلى التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه اللجان والأسرة.

وأكّدت التويجري أهمية مد جسور التواصل الفعّال بين الأمانة العامة واللجان، للقيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة السعودية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق أهداف المجلس، الرامية إلى الوصول إلى خطط قابلة للتنفيذ تحدد الأولويات المهمة.

الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة "هلا التويجري".. مجلس شؤون الأسرة يعقد الاجتماع الثاني للجانه بالمناطق
سبق

عقد مجلس شؤون الأسرة، أمس، الاجتماع الثاني لرؤساء لجان شؤون الأسرة بالمناطق، برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، وحضور رؤساء اللجان بالمناطق، وذلك ضمن الخطة العامة للمجلس التي تهدف إلى تفعيل دور لجان شؤون الأسرة في المناطق، وإشراكهم في العملية التنموية والتنفيذية للبرامج والمبادرات، التي تستهدف تنمية الأسرة في مناطق المملكة، واطلاعهم على المستجدات، وبحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة في مناطق المملكة.

وبحث اللقاء الذي شارك فيه 13 رئيسًا يمثلون جميع مناطق المملكة، عددًا من الموضوعات، تشمل عرض مبادرات وبرامج الخطة الاستراتيجية، ومشروع الحملة التوعوية لتفعيل دور الأسرة خلال فترة الدراسة "عن بعد"، وإطلاق دليل عمل رؤساء اللجان، إضافة إلى عرض مبادرة الخارطة الحرارية التي تهدف إلى التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه اللجان والأسرة.

وأكّدت التويجري أهمية مد جسور التواصل الفعّال بين الأمانة العامة واللجان، للقيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة السعودية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق أهداف المجلس، الرامية إلى الوصول إلى خطط قابلة للتنفيذ تحدد الأولويات المهمة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
06:11 PM

برئاسة "هلا التويجري".. مجلس شؤون الأسرة يعقد الاجتماع الثاني للجانه بالمناطق

بحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس شؤون الأسرة، أمس، الاجتماع الثاني لرؤساء لجان شؤون الأسرة بالمناطق، برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، وحضور رؤساء اللجان بالمناطق، وذلك ضمن الخطة العامة للمجلس التي تهدف إلى تفعيل دور لجان شؤون الأسرة في المناطق، وإشراكهم في العملية التنموية والتنفيذية للبرامج والمبادرات، التي تستهدف تنمية الأسرة في مناطق المملكة، واطلاعهم على المستجدات، وبحث التحديات والعقبات التي تواجه الأسرة في مناطق المملكة.

وبحث اللقاء الذي شارك فيه 13 رئيسًا يمثلون جميع مناطق المملكة، عددًا من الموضوعات، تشمل عرض مبادرات وبرامج الخطة الاستراتيجية، ومشروع الحملة التوعوية لتفعيل دور الأسرة خلال فترة الدراسة "عن بعد"، وإطلاق دليل عمل رؤساء اللجان، إضافة إلى عرض مبادرة الخارطة الحرارية التي تهدف إلى التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه اللجان والأسرة.

وأكّدت التويجري أهمية مد جسور التواصل الفعّال بين الأمانة العامة واللجان، للقيام بكل ما من شأنه النهوض بالأسرة السعودية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق أهداف المجلس، الرامية إلى الوصول إلى خطط قابلة للتنفيذ تحدد الأولويات المهمة.

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