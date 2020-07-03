شاهد.. حملة ليلية تصادر دبابات مزعجة وتزيل ما يشوه متنزهات الطائف

ضمت بسطات شاى وخضار ومأكولات تشكل خطراً على "الصحة العامة"

ترأست "محافظة الطائف" لجنة ميدانية مكونة من الأمانة، وعددًا من الجهات الأمنية، في حملة ليلية يوم أمس، استهدفت "الظواهر السلبية" في عددٍ من المواقع السياحية؛ ومنها: الشفا والهدا والردف وشارع الخمسين في مخطط البيعة.

وقد تمت إزالة العديد من البسطات العشوائية والمخالفة مثل بيع الشاي والخضار وبعض المأكولات على الأرصفة وعند مداخل المنتزهات السياحية، والتي تُشكل تشويهًا للمنظر العام، بخلاف خطورتها على الصحة العامة؛ كونها غير خاضعة للإشراف الوقائي.

كما استهدفت الحملة أصحاب الدبابات النارية المزعجة داخل الحدائق والمنتزهات، والتي تجلب الغبار وتُزعج المتنزهين، وتمت مصادرة العديد منها.