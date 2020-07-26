النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف

تم إخضاعه لعدد من الإجراءات الطبية من أجل ضمان سلامته

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

ونجح الفريق الطبي التابع للمستشفى في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والاحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت "صحة الجوف" أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف
سبق

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

ونجح الفريق الطبي التابع للمستشفى في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والاحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت "صحة الجوف" أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:04 PM

سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف

تم إخضاعه لعدد من الإجراءات الطبية من أجل ضمان سلامته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
2
486

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

ونجح الفريق الطبي التابع للمستشفى في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والاحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت "صحة الجوف" أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض فيروس كورونا، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,625
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,191

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة